На маленьком плоту «Кон-Тики». Путешествие как первое мировое реалити-шоу
28 апреля 70 лет назад норвежский ученый Тур Хейердал отправился на самодельном плоту из Южной Америки в Полинезию через Тихий океан.
28 апреля 70 лет назад норвежский ученый Тур Хейердал отправился на самодельном плоту из Южной Америки в Полинезию через Тихий океан.
Путешествие норвежца Тура Хейердала на плоту через Тихий океан сейчас считается классическим событием в исследовании планеты и истории человечества.
Однако в свое время путешествие не только принесло множество открытий и заставило официальную науку пересмотреть свой взгляд на целый ряд вещей, оно, по сути, стало первым
«Опомнитесь, вы все утонете!»
Все началось с того, что Тур Хейердал выдвинул смелую гипотезу. По его мнению, острова Полинезии были заселены выходцами из Америки, а не из Азии, как считала официальная наука. Научное сообщество подняло норвежского коллегу на смех. Его трактаты и доказательства никто всерьез не воспринимал. А особо ярые скептики решили взять Хейердала на слабо. Мол, если вы такой умный — постройте плот и попробуйте повторить маршрут, который, якобы, легко совершали те же древние инки.
Вот
«Это же будет массовое самоубийство! Опомнитесь, вы все утонете!», — твердили они ученому.
Но тот уже «закусил удила».
Лолиту смыло за борт
Подготовка к экспедиции осложнялась тем, что Хейердалу поначалу никак не удавалось найти спонсоров и набрать команду из пяти человек. Помог «вирусный маркетинг». О затее ученого стали писать в газетах — и спонсоры были найдены. Вместе с отчаянным ученым в экспедицию отправились еще 5 человек: штурман и художник Эрик Хессельберг, кок Бенгт Даниэльссон, два радиста: Кнут Хаугланд и Турстейн Робю, а также техник, инженер и метеоролог Герман Ватцингер.
Седьмым участником экспедиции стал южноафриканский попугай Лолита.
Лолиту, правда, смыло во время одного из штормов.
Как только плот из бальсовых бревен был построен, к слову, аутентично, без единого гвоздя, путешественники отправились в путь.
Шоу начинается!
Помимо научных наблюдений и экспериментов команда вела трансляцию своей авантюры практически в прямом эфире. Радисты почти каждый день передавали на берег сводки метеонаблюдений, океанских течений и так далее. Кроме того, один из радистов вел подробнейший дневник путешествия.
Записывалась каждая мелочь.
Однажды, устав от писанины, первый радист воскликнул с отчаянием: «Готов поклясться, что вся эта переписка весит десять килограммов!».
Второй радист лишь спокойно поправил его: «Двенадцать. Я взвесил».
Ну, а чтобы уж совсем ничего не упустить и выжать из своего путешествия максимум, члены команды фиксировали все на кинокамеру. Книга на основе записей и фильм на основе документальных съемок должны были стать кульминацией этого шоу.
Пока же весь мир довольствовался радиограммами с «Кон-Тики».
«Они уже утонули?», — спрашивали с горящими глазами одни.
«Еще нет!», — радостно отвечали другие.
Люди в самых разных странах делали ставки, заключали пари, с нетерпением ожидая развязки.
Не ждали?! А мы приплыли!
7 августа 1947 года, преодолев несколько тысяч километров, плот подошел к атоллу Рароиа, входящему в островной архипелаг Туамоту. Но путешественников там никто не ждал. Совсем никто — остров оказался необитаемым. Неделю команда топталась на этом клочке суши, пока к нему случайно не подплыла лодка с местными жителями.
Когда путешественники выбрались на большую землю к цивилизации, это стало мировой сенсацией. И — началом триумфа. Книга Хейердала «Экспедиция «Кон-Тики» была переведена на 70 языков и разошлась тиражом более 50 миллионов экземпляров. Ну, а смонтированный путешественником документальный фильм «Кон-Тики» в 1952 году был удостоен премии «Оскар».
Впоследствии появился и художественный фильм о легендарном путешествии, также удостоенный множества номинаций и наград. А Тур Хейердал приобрел не только признание научного мира. Он стал настоящей мировой звездой. Им было совершено еще множество путешествий, написано 20 книг. И, конечно, в числе своих поклонников он приобрел массу последователей. Только, увы, не всем удалось столь же благополучно завершить свои экспедиции, как Хейердалу.
Некоторые повторили судьбу попугая Лолиты.