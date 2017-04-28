На маленьком плоту «Кон-Тики». Путешествие как первое мировое реалити-шоу

Источник: AP 2017

Путешествие норвежца Тура Хейердала на плоту через Тихий океан сейчас считается классическим событием в исследовании планеты и истории человечества.

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Однако в свое время путешествие не только принесло множество открытий и заставило официальную науку пересмотреть свой взгляд на целый ряд вещей, оно, по сути, стало первым реалити-шоу, за которым 101 день следил весь мир. А после выхода книг, документальных и художественных фильмов об этой экспедиции ее по праву можно считать настоящим культурным явлением. «Опомнитесь, вы все утонете!» Все началось с того, что Тур Хейердал выдвинул смелую гипотезу. По его мнению, острова Полинезии были заселены выходцами из Америки, а не из Азии, как считала официальная наука. Научное сообщество подняло норвежского коллегу на смех. Его трактаты и доказательства никто всерьез не воспринимал. А особо ярые скептики решили взять Хейердала на слабо. Мол, если вы такой умный — постройте плот и попробуйте повторить маршрут, который, якобы, легко совершали те же древние инки.

Плот "Кон-Тики", 18 сентября 1947 года | Источник: AP 2017

Вот тут-то мировое шоу и стартовало. Когда стало ясно, что ученый вызов принял и полным ходом готовится к авантюрному путешествию, эти же самые скептики вместе с остальным научным миром и журналистами пытались отговорить его от этой затеи. «Это же будет массовое самоубийство! Опомнитесь, вы все утонете!», — твердили они ученому. Но тот уже «закусил удила». Лолиту смыло за борт Подготовка к экспедиции осложнялась тем, что Хейердалу поначалу никак не удавалось найти спонсоров и набрать команду из пяти человек. Помог «вирусный маркетинг». О затее ученого стали писать в газетах — и спонсоры были найдены. Вместе с отчаянным ученым в экспедицию отправились еще 5 человек: штурман и художник Эрик Хессельберг, кок Бенгт Даниэльссон, два радиста: Кнут Хаугланд и Турстейн Робю, а также техник, инженер и метеоролог Герман Ватцингер.

Экипаж «Кон-Тики»: Тур Хейердал, Бенгт Даниельссон — исполнял обязанности кока, Эрик Хессельберг — штурман и художник, Турстейн Робю- второй радист, Герман Ватцингер — инженер технических измерений, Кнут Хаугланд — специалист по радио. | Источник: AP 2017

Седьмым участником экспедиции стал южноафриканский попугай Лолита. Лолиту, правда, смыло во время одного из штормов. Как только плот из бальсовых бревен был построен, к слову, аутентично, без единого гвоздя, путешественники отправились в путь. Шоу начинается! Помимо научных наблюдений и экспериментов команда вела трансляцию своей авантюры практически в прямом эфире. Радисты почти каждый день передавали на берег сводки метеонаблюдений, океанских течений и так далее. Кроме того, один из радистов вел подробнейший дневник путешествия. Записывалась каждая мелочь. Однажды, устав от писанины, первый радист воскликнул с отчаянием: «Готов поклясться, что вся эта переписка весит десять килограммов!».

Второй радист лишь спокойно поправил его: «Двенадцать. Я взвесил».

Ну, а чтобы уж совсем ничего не упустить и выжать из своего путешествия максимум, члены команды фиксировали все на кинокамеру. Книга на основе записей и фильм на основе документальных съемок должны были стать кульминацией этого шоу. Пока же весь мир довольствовался радиограммами с «Кон-Тики». «Они уже утонули?», — спрашивали с горящими глазами одни.

«Еще нет!», — радостно отвечали другие.

Люди в самых разных странах делали ставки, заключали пари, с нетерпением ожидая развязки. Не ждали?! А мы приплыли! 7 августа 1947 года, преодолев несколько тысяч километров, плот подошел к атоллу Рароиа, входящему в островной архипелаг Туамоту. Но путешественников там никто не ждал. Совсем никто — остров оказался необитаемым. Неделю команда топталась на этом клочке суши, пока к нему случайно не подплыла лодка с местными жителями. Когда путешественники выбрались на большую землю к цивилизации, это стало мировой сенсацией. И — началом триумфа. Книга Хейердала «Экспедиция «Кон-Тики» была переведена на 70 языков и разошлась тиражом более 50 миллионов экземпляров. Ну, а смонтированный путешественником документальный фильм «Кон-Тики» в 1952 году был удостоен премии «Оскар».

Плот Кон-Тики в музее, посвящённом всемирно известному учёному-исследователю Туру Хейердалу в столице Королевства Норвегии городе Осло. | Источник: РИА "Новости"