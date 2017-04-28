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00:47 (мск), источник: Lenta.Ru

На борту северокорейских самолетов нашли «самый мерзкий в мире бургер»

Пользователи сети массово делятся фотографиями бургеров, которые подают пассажирам государственной авиакомпании КНДР Air Koryo. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает The Sun.

В Twitter отмечают, что на снимках изображен «самый мерзкий бургер в мире», поскольку он состоит из вялого салата, черствой булки и свиной котлеты, а есть его приходится холодным.

Некоторые пользователи рассказали, что вегетарианцам подают тот же бургер, но вместо свиной котлеты на хлеб кладут ломтик помидора. Другие отметили, что на самом деле блюдо вполне съедобно. «Моя мачеха летала Air Koryo, и бургер был не так плох на вкус. Но выглядит он, конечно, жутко», — написал @bpd1.

В ноябре 2016 года журналист Vice Джейми Фуллертон (Jamie Fullerton) специально купил билеты на рейс Air Koryo, чтобы попробовать северокорейский бургер. По его словам, свиная котлета оказалась абсолютно безвкусной, а остальную начинку «было трудно прожевать и еще труднее распознать».

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