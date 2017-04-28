Три плюс четыре: как пережить работу между майскими праздниками

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Традиционный «майский марафон» ожидает россиян: три дня отдыха с 29 апреля по 1 мая, потом четыре рабочих, а после — еще четыре выходных дня, с 6 по 9 мая. Как грамотно отдохнуть на праздниках, ТАСС рассказал главный внештатный специалист Минздрава РФ по психиатрии, директор Государственного научного института судебной и социальной психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе.

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«Очень хорошо, что у нас существуют такие майские праздники, потому что зима у нас достаточно длинная, и внутренне люди готовятся, и психологически в том числе, что будет возможность отдохнуть», — отметил собеседник агентства. «Наука» правильного отдыха Отвечая на вопрос ТАСС, как провести эти длинные долгожданные выходные с умом, Кекелидзе рекомендовал россиянам спланировать свой отдых, и к любым мероприятиям, будь то поход на шашлыки или встречи с друзьями, подходить разумно и умеренно. «Какая-то часть граждан употребляет алкоголь, но большая часть просто едет на дачу, занимается своими делами. Если бы была такая метода у людей — дробить свой отдых, это было бы очень хорошо», — отметил врач. Он уверен, что существует «наука» правильного отдыха.

Основное качество для человека, о котором еще древние греки писали, это умеренность. Если мы этому совету будем следовать, то этот двухступенчатый отпуск будет только на пользу Зураб Кекелидзе Главный внештатный специалист Минздрава РФ по психиатрии

Спланировать работу

Кекелидзе считает, что легче всего удастся войти в рабочий ритм между праздниками, если уже сейчас заранее спланировать, чем заняться в эти четыре дня

«Можно привести документацию в порядок, оценить свои рабочие планы, проделанную ранее работу, это тоже важно. Чтобы не было, что “из огня да в полымя”, в интенсивную работу», — добавил он.

И рабочий день, и нерабочий нужно использовать разумно, со смысловой нагрузкой Зураб Кекелидзе Главный внештатный специалист Минздрава РФ по психиатрии

Кекелидзе рекомендовал мужчинам прислушаться к своим парам в плане организации отдыха на майских праздниках. «Как известно, женщины дольше живут, меньше болеют, потому что лучше слышат свой организм. Мужчинам лучше к ним прислушаться, в том плане, что они плохого не посоветуют», — заключил эксперт.

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