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01:27 (мск), источник: РИА Новости

В Венеции намерены ограничить число посещающих город туристов

РИМ, 28 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Городские власти Венеции приняли решение установить специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник: AFP 2017

Соответствующее постановление в четверг вечером приняла джунта (административный исполнительный орган) Венеции. Если данное решение будет одобрено правительством Италии и ЮНЕСКО, то уже в скором времени в ряде стратегических пунктов, через которые в город прибывает основной туристический поток, появятся автоматические счетчики. Речь идет о том, чтобы на основании полученных таким путем данных ограничивать количество приезжающих в древний город.

Мы сумели разработать целую серию мероприятий, нацеленных на регулирование туристических потоков и на то, чтобы сделать их совместимыми с повседневной жизнью проживающих здесь людей
Луиджи Бруньяро
Мэр Венеции
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Кроме того, он пообещал начать международную информационную кампанию, направленную на то, чтобы разъяснить многочисленным туристам специфику ситуации, сложившейся в последнее время в городе, который более не выдерживает огромного наплыва посетителей.

В марте прошлого года на Пасху в Венецию одновременно прибыли сразу 300 тысяч человек, что больше численности населения города (менее 270 тысяч человек)

В рамках стратегии городских властей будут, в частности, заранее обнародоваться конкретные даты, когда в городе ожидается максимальное число приезжих. Планируется также открыть новые зоны для общественного питания, изменить режим работы пароходиков, перевозящих туристов по Большому каналу, увеличить число сотрудников правоохранительных органов.

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