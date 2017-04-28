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09:17 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять

Российским ВИЧ-инфицированным могут разрешить усыновлять детей или брать их под опеку. Это один из наиболее либеральных пунктов плана мероприятий по реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ в РФ, о принятии которого неоднократно ранее просили пациентские и общественные организации. Документ подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. План также предполагает введение «мер ответственности» за призывы отказываться от медицинского освидетельствования на ВИЧ.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В распоряжении «Ъ» оказал подготовленный правительством план мероприятий по реализации госстратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ. Несмотря на то что документ подписан Дмитрием Медведевым 20 апреля, на сайте правительства он не опубликован до сих пор. Источник «Ъ» в правительстве сообщил, что распоряжение будет обнародовано 2 мая. В Минздраве отказались комментировать документ до его опубликования.

Напомним, еще весной 2015 года глава Федерального центра СПИДа Вадим Покровский предупредил, что Россия оказалась на пороге «национальной катастрофы» и эпидемии ВИЧ-инфекции.

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Через несколько месяцев премьер Дмитрий Медведев потребовал от правительства к апрелю 2016 года представить стратегию борьбы с ВИЧ. Документ был утвержден в октябре 2016 года, его основным постулатом стало, в частности, необходимость информирования населения о заболевании, выявление носителей ВИЧ и обеспечение их антиретровирусной терапией, участие НКО в работе с группами риска. Однако документ, как обращали внимание эксперты и подтверждали в Минздраве, носил «декларативный характер»: конкретные меры должны были быть прописаны в плане реализации стратегии.

Итоговый вариант предусматривает необходимость актуализации к третьему кварталу 2017 года нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы предупреждения ВИЧ-инфекции, эпидемиологического контроля за распространением ВИЧ-инфекции, а также соцподдержки лиц с ВИЧ. Меры соцподдержки будут включать психологическую и юридическую поддержку ВИЧ-инфицированных.

Отдельно оговаривается, что субъектам РФ с 2017 года необходимо будет принять соответствующие акты, которые регламентируют меры соцподдержки беременных женщин с ВИЧ, детей, рожденных инфицированными матерями, а также усыновителей и опекунов детей с ВИЧ.

Очень важно, чтобы был проработан механизм обеспечения детей, рожденных ВИЧ-положительными женщинами, детскими смесями. Для профилактики передачи ВИЧ женщины не кормят новорожденных грудью, а значит, им нужны смеси. По данным опроса НП Е. В. А., только 20,3% ВИЧ-положительных женщин из десяти регионов (родили детей в 2014—2016 годах) получили смеси в полном объеме.
Ирина Евдокимова
исполнительный директор НП Е. В. А. (сеть помощи женщинам с ВИЧ-инфекцией.— “Ъ”)


К первому полугодию 2018 года предполагается усовершенствовать систему эпидемиологического контроля за распространением ВИЧ, в том числе в учреждениях уголовно-исполнительной системы. «Идея проста: и для туберкулеза, и для ВИЧ-инфекции одним из источников являются уголовно-исправительные учреждения, притом что процесс выявления этих людей там идет сложно», — отметил источник «Ъ».

Затронута и тема ВИЧ-диссидентства — популярного антинаучного течения, отрицающего существование этой инфекции. К третьему кварталу 2018 года должен быть разработан федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в законодательство «в части установления запрета на распространение информации, призывающей к отказу от медосвидетельствования для выявления и лечения ВИЧ, и мер ответственности за ее распространение».

Одной из наиболее либеральных новаций, которые предусматривает план, станет «внесение изменений в перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка и принять его под опеку, взять в приемную или патронатную семью».
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«В документе предусматривается, что ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей, — объяснил “Ъ” источник, знакомый с ходом обсуждения плана мероприятий.— Во-первых, это возможно, если человек принимает терапию (то есть безопасен для окружающих.— “Ъ”). Кроме того, есть дети-отказники с ВИЧ-инфекцией. Почему же ВИЧ-инфицированный не может усыновить такого ребенка?» Судя по документу, соответствующие изменения в нормативные акты должны быть внесены не позднее второго квартала 2018 года.

«Люди, живущие с ВИЧ, и сотрудники общественных организаций давно добивались этого, — напомнила госпожа Евдокимова.— Сейчас нет прямых указаний на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С, но в качестве противопоказания к усыновлению и другим формам устройства детей в семью в перечне указано наличие “инфекционного заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией”».

Валерия Мишина

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