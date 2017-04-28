ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять
Российским
Российским
В распоряжении «Ъ» оказал подготовленный правительством план мероприятий по реализации госстратегии противодействия распространению
Напомним, еще весной 2015 года глава Федерального центра СПИДа Вадим Покровский предупредил, что Россия оказалась на пороге «национальной катастрофы» и эпидемии
Через несколько месяцев премьер Дмитрий Медведев потребовал от правительства к апрелю 2016 года представить стратегию борьбы с ВИЧ. Документ был утвержден в октябре 2016 года, его основным постулатом стало, в частности, необходимость информирования населения о заболевании, выявление носителей ВИЧ и обеспечение их антиретровирусной терапией, участие НКО в работе с группами риска. Однако документ, как обращали внимание эксперты и подтверждали в Минздраве, носил «декларативный характер»: конкретные меры должны были быть прописаны в плане реализации стратегии.
Итоговый вариант предусматривает необходимость актуализации к третьему кварталу 2017 года
Отдельно оговаривается, что субъектам РФ с 2017 года необходимо будет принять соответствующие акты, которые регламентируют меры соцподдержки беременных женщин с ВИЧ, детей, рожденных инфицированными матерями, а также усыновителей и опекунов детей с ВИЧ.
Очень важно, чтобы был проработан механизм обеспечения детей, рожденных ВИЧ-положительными женщинами, детскими смесями. Для профилактики передачи ВИЧ женщины не кормят новорожденных грудью, а значит, им нужны смеси. По данным опроса НП Е. В. А., только 20,3% ВИЧ-положительных женщин из десяти регионов (родили детей в 2014—2016 годах) получили смеси в полном объеме.
К первому полугодию 2018 года предполагается усовершенствовать систему эпидемиологического контроля за распространением ВИЧ, в том числе в учреждениях
Затронута и тема
Одной из наиболее либеральных новаций, которые предусматривает план, станет «внесение изменений в перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка и принять его под опеку, взять в приемную или патронатную семью».
«В документе предусматривается, что
«Люди, живущие с ВИЧ, и сотрудники общественных организаций давно добивались этого, — напомнила госпожа Евдокимова.— Сейчас нет прямых указаний на ВИЧ и вирусные гепатиты В и С, но в качестве противопоказания к усыновлению и другим формам устройства детей в семью в перечне указано наличие “инфекционного заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией”».
Валерия Мишина