Стрельбу возле штаба ВВО в Хабаровске бурно обсуждают в соцсетях
Однако по словам представителей Минобороны, беспокоиться жителям не о чем.
Однако по словам представителей Минобороны, беспокоиться жителям не о чем.
Хабаровск, 28 апреля, AmurMedia.
«Живу рядом со штабом, выхожу из подъезда, во дворе ни души, тишина. Закрываю подъезд, поворачиваю голову направо, а там тип в камуфляже, каске, бронежилете с автоматом в засаде сидит» — пишет взволнованная жительница.
«Коррупционеров расстреливают» — мрачно шутит другой пользователь.
«Про стрельбу в ФСБ тоже сначала говорили, что учения» — предположил худшее еще один житель.
«Хватит наводить панику» — пытается остановить жителей от волнения один из пользователей в комментах.
Наиболее популярной оказалась версия о проводимых учениях.
«С утра была тревога по антитеррору в Хабаровске. Это учение проводили» — сообщил один из пользователей в комментариях.
«У меня брат почти каждый день на учениях подобных» — предположил другой хабаровчанин в комментах.
«Неожиданность — проверка реальной готовности! Так что успокойтесь, господа, все под контролем» — успокаивает жителей в комментариях горожанин.
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— Сигнал о попытке условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) прорваться на территорию штаба округа поступил от дежурной смены. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, роль условных террористов играли военнослужащие подразделений специального назначения, а в ходе ведения учебного боя было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов, — уточнили в