Стрельбу возле штаба ВВО в Хабаровске бурно обсуждают в соцсетях

«Живу рядом со штабом, выхожу из подъезда, во дворе ни души, тишина. Закрываю подъезд, поворачиваю голову направо, а там тип в камуфляже, каске, бронежилете с автоматом в засаде сидит» — пишет взволнованная жительница.

«Коррупционеров расстреливают» — мрачно шутит другой пользователь.

«Про стрельбу в ФСБ тоже сначала говорили, что учения» — предположил худшее еще один житель.

«Хватит наводить панику» — пытается остановить жителей от волнения один из пользователей в комментах.

Наиболее популярной оказалась версия о проводимых учениях.

«С утра была тревога по антитеррору в Хабаровске. Это учение проводили» — сообщил один из пользователей в комментариях.

«У меня брат почти каждый день на учениях подобных» — предположил другой хабаровчанин в комментах.

«Неожиданность — проверка реальной готовности! Так что успокойтесь, господа, все под контролем» — успокаивает жителей в комментариях горожанин.

В пресс-службе Восточного военного округа подтвердили, что в Хабаровске прошла внезапная проверка подразделений антитеррора ВВО.