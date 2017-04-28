Пасечники отмечают свой праздник в Приморье

Церковное название этого праздника звучит следующим образом — апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда, Трофима, сообщает ИА «Дейта».

Пуд жил в I столетии в Риме. Он был высокопоставленным чиновником в римском Сенате. Его дом, как и душа, всегда были открыты для верующих христиан. Помимо простых людей, ему посчастливилось принимать у себя первоверховных апостолов. Позднее из жилища Пуда даже сделали церковь и назвали ее Пастырской. По преданиям, ее посещал апостол Павел. Также в ней совершал церковные обряды апостол Петр, когда приезжал в Рим.

Пуд был учеником и последователем апостола Павла. Вместе с ним он ходил проповедовать Евангелие. Он вошел в число 70 апостолов-предвестников, которые были посланы рассказать о скором приходе Иисуса Христа.

Во времена гонений на христиан при императоре Нероне Пуда схватили и доставили на римский суд. Ему неоднократно предлагали отказаться от христианской веры, но апостол отказался. Он кротко принял смерть от руки палача.