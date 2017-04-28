Пасечники отмечают свой праздник в Приморье
В Приморье сегодня, 28 апреля, пришел День пасечника — Пудов день или день святого Пуда, сообщает ИА «Дейта».
В Приморье сегодня, 28 апреля, пришел День пасечника — Пудов день или день святого Пуда, сообщает ИА «Дейта».
Церковное название этого праздника звучит следующим образом — апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда, Трофима, сообщает ИА «Дейта».
Пуд жил в I столетии в Риме. Он был высокопоставленным чиновником в римском Сенате. Его дом, как и душа, всегда были открыты для верующих христиан. Помимо простых людей, ему посчастливилось принимать у себя первоверховных апостолов. Позднее из жилища Пуда даже сделали церковь и назвали ее Пастырской. По преданиям, ее посещал апостол Павел. Также в ней совершал церковные обряды апостол Петр, когда приезжал в Рим.
Пуд был учеником и последователем апостола Павла. Вместе с ним он ходил проповедовать Евангелие. Он вошел в число 70
Во времена гонений на христиан при императоре Нероне Пуда схватили и доставили на римский суд. Ему неоднократно предлагали отказаться от христианской веры, но апостол отказался. Он кротко принял смерть от руки палача.
Пасечники проверяют, как чувствуют себя насекомые после зимы, сколько пчел умерло, есть ли больные. Если на улице уже тепло и зацветают деревья, то пчел выносят на улицу, поближе к первоцвету.
Знахари и целители в этот день собирают почки рябины и калины, если они еще не распустились. После того, как почка раскроется, она уже считается непригодной для применения в лечении. Если на этих растениях уже распустились цветы, то собирают их.
Василий Буслаев