Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз - СМИ
Милявская требует извинений от Первого канала
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Близкие Волочковой о живущих в ее доме таджиках: Не ожидал никто
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались
В России начались продажи «китайца» за миллион
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Протест одного
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
04:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Пасечники отмечают свой праздник в Приморье

В Приморье сегодня, 28 апреля, пришел День пасечника — Пудов день или день святого Пуда, сообщает ИА «Дейта».

Церковное название этого праздника звучит следующим образом — апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда, Трофима, сообщает ИА «Дейта».

Пуд жил в I столетии в Риме. Он был высокопоставленным чиновником в римском Сенате. Его дом, как и душа, всегда были открыты для верующих христиан. Помимо простых людей, ему посчастливилось принимать у себя первоверховных апостолов. Позднее из жилища Пуда даже сделали церковь и назвали ее Пастырской. По преданиям, ее посещал апостол Павел. Также в ней совершал церковные обряды апостол Петр, когда приезжал в Рим.

Пуд был учеником и последователем апостола Павла. Вместе с ним он ходил проповедовать Евангелие. Он вошел в число 70 апостолов-предвестников, которые были посланы рассказать о скором приходе Иисуса Христа.

Во времена гонений на христиан при императоре Нероне Пуда схватили и доставили на римский суд. Ему неоднократно предлагали отказаться от христианской веры, но апостол отказался. Он кротко принял смерть от руки палача.

В этот день, согласно народной традиции, принято осматривать пчелиные ульи

Пасечники проверяют, как чувствуют себя насекомые после зимы, сколько пчел умерло, есть ли больные. Если на улице уже тепло и зацветают деревья, то пчел выносят на улицу, поближе к первоцвету.

Знахари и целители в этот день собирают почки рябины и калины, если они еще не распустились. После того, как почка раскроется, она уже считается непригодной для применения в лечении. Если на этих растениях уже распустились цветы, то собирают их.

Василий Буслаев

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
За обращение в полицию приморец предстанет перед судом
В США сочли «изоляцию России в ООН» одним из достижений Трампа
МИД РФ нашел нестыковки в докладе Франции по химоружию в Сирии
В Турции раскрыли подробности спасения экипажа российского судна
Названа одна из приоритетных тем первой встречи Путина и Трампа
Тиллерсон рассказал об общей цели США и Китая
МВД планирует депортировать нелегальных мигрантов за их счет
СМИ: Прокуратура Франции начала расследование по выборам ЧМ в РФ
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь