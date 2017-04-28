Начало мая в Приморье будет по-летнему теплым — Борис Кубай
Температура воздуха в континентальных районах может приближаться к 30-градусной отметке.
Температура воздуха в континентальных районах может приближаться к 30-градусной отметке.
Владивосток, 28 апреля, PrimaMedia.
Первая пятидневка мая в Приморском крае ожидается
Напомним, что в праздничный день 1 мая в Приморье ожидается хорошая погода. Атмосферные фронты покинут край, дожди прекратятся, потеплеет на 2−4 градуса, местами воздух прогреется до +24°С.
Во Владивостоке 1 мая будет погода с переменной облачностью и без осадков. Температура воздуха ночью +6…+9°С, днем воздух прогреется до +16…+19°С.