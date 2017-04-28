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10:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Начало мая в Приморье будет по-летнему теплым — Борис Кубай

Температура воздуха в континентальных районах может приближаться к 30-градусной отметке.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 апреля, PrimaMedia.

Первая пятидневка мая в Приморском крае ожидается по-летнему теплой, а в некоторых районах даже жаркой. Температура воздуха в континентальных районах может приближаться к 30-градусной отметке. Об этом рассказал глава Примгидромета Борис Кубай, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

Напомним, что в праздничный день 1 мая в Приморье ожидается хорошая погода. Атмосферные фронты покинут край, дожди прекратятся, потеплеет на 2−4 градуса, местами воздух прогреется до +24°С.

Во Владивостоке 1 мая будет погода с переменной облачностью и без осадков. Температура воздуха ночью +6…+9°С, днем воздух прогреется до +16…+19°С.

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