Сезон фонтанов-2017 откроется в Уфе 29 апреля

В этот день «оживут» фонтаны на площади Салавата Юлаева возле здания Конгресс-холла, «Семь девушек» в Театральном сквере, на площади перед ГКЗ «Башкортостан» и в парке имени Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

В программе Праздника фонтанов — выступления творческих коллективов государственного концертного зала «Башкортостан», Уфимского института искусств, Башкирского государственного педагогического университета, Башкирского государственного университета и подросткового клуба «Йәшлек».

Начало праздника, который одновременно откроется у всех фонтанов, — в 12 часов.