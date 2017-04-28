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07:38 (мск), источник: ИА Башинформ

Сезон фонтанов-2017 откроется в Уфе 29 апреля

УФА, 28 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В башкирской столице 29 апреля состоится Праздник фонтанов.

В этот день «оживут» фонтаны на площади Салавата Юлаева возле здания Конгресс-холла, «Семь девушек» в Театральном сквере, на площади перед ГКЗ «Башкортостан» и в парке имени Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

В программе Праздника фонтанов — выступления творческих коллективов государственного концертного зала «Башкортостан», Уфимского института искусств, Башкирского государственного педагогического университета, Башкирского государственного университета и подросткового клуба «Йәшлек».

Начало праздника, который одновременно откроется у всех фонтанов, — в 12 часов.

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