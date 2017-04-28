Сезон фонтанов-2017 откроется в Уфе 29 апреля
УФА, 28 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В башкирской столице 29 апреля состоится Праздник фонтанов.
УФА, 28 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В башкирской столице 29 апреля состоится Праздник фонтанов.
В этот день «оживут» фонтаны на площади Салавата Юлаева возле здания
В программе Праздника фонтанов — выступления творческих коллективов государственного концертного зала «Башкортостан», Уфимского института искусств, Башкирского государственного педагогического университета, Башкирского государственного университета и подросткового клуба «Йәшлек».
Начало праздника, который одновременно откроется у всех фонтанов, — в 12 часов.