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05:28 (мск), источник: Вести.Ru

В Германии одобрен законопроект о частичном запрете ношения бурки

Парламент Германии одобрил законопроект, запрещающий ношение полностью закрывающей тело и лицо мусульманской одежды — бурки или никаба.

Источник: AP 2017
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Эти виды одежды мусульманок оставляют лишь узкую прорезь для глаз. Запрет коснется госслужащих, судей и военных.

«Интеграция, в том числе, означает, что мы должны четко обозначить и распространять наши ценности. Законопроект, который мы одобрили, вносит в это важный вклад», — объяснил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер.

Впервые за частичный запрет на ношение бурки либо никаба высказалась в конце прошлого года канцлер ФРГ Ангела Меркель, напоминает РИА Новости.

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