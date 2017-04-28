В Германии одобрен законопроект о частичном запрете ношения бурки

Эти виды одежды мусульманок оставляют лишь узкую прорезь для глаз. Запрет коснется госслужащих, судей и военных.

«Интеграция, в том числе, означает, что мы должны четко обозначить и распространять наши ценности. Законопроект, который мы одобрили, вносит в это важный вклад», — объяснил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер.

Впервые за частичный запрет на ношение бурки либо никаба высказалась в конце прошлого года канцлер ФРГ Ангела Меркель, напоминает РИА Новости.