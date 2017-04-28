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10:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Штаб народных дружин открылся в Хабаровске

В Хабаровске провели церемонию открытия городского штаба народных дружин. Организация будет координировать работу общественников. Штаб расположится на площади «Город воинской славы» в помещении современного участкового пункта полиции.

В мероприятии приняли участие начальник УМВД России по Хабаровску Александр Прохорец, а также представители краевой и городской власти. Они отметили, что дружинники играют важную роль в обеспечении безопасности на улицах регионального центра. Ведется совместная профилактическая работа. В частности, за 2016 год и первый квартал нынешнего года полицейские совместно с дружинниками устроили 317 специальных мероприятий. В ходе совместных рейдов по магазинам Хабаровска из незаконного оборота изъяли около двух тонн алкоголя на общую сумму около 250 тысяч рублей.

Во время церемонии дружинникам вручили удостоверения. Их получили двадцать хабаровчан из объединений «Север», «Дружина» и «Хабаровская казачья дружина». Также активисты получили жилеты и нарукавные повязки, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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