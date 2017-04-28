На выходных жару в Красноярске сменят проливные дожди

На предстоящих выходных в Красноярск придет пасмурная и дождливая погода. По данным портала Gismeteo.ru, 28 апреля синоптики прогнозируют до +20°C. Во второй половине дня пройдет дождь. Ветер усилится до 4 м/с.

В субботу, 29 апреля, будет держаться теплая весенняя погода. Красноярцам придется взять с собой зонтики, метеорологи обещают проливные дожди. В первой половине дня столбики термометров поднимутся до +20°C, ближе к вечеру похолодает до +15..+17°C. Холодный северо-западный ветер усилится до 6 м/с.