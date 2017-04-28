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05:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На выходных жару в Красноярске сменят проливные дожди

Температура воздуха будет колебаться от +8 до +20°C.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На предстоящих выходных в Красноярск придет пасмурная и дождливая погода. По данным портала Gismeteo.ru, 28 апреля синоптики прогнозируют до +20°C. Во второй половине дня пройдет дождь. Ветер усилится до 4 м/с.

В субботу, 29 апреля, будет держаться теплая весенняя погода. Красноярцам придется взять с собой зонтики, метеорологи обещают проливные дожди. В первой половине дня столбики термометров поднимутся до +20°C, ближе к вечеру похолодает до +15..+17°C. Холодный северо-западный ветер усилится до 6 м/с.

В воскресенье, 30 апреля, в Красноярск придет резкое похолодание. Температура воздуха в этот день будет опустится до +8…+12°C. Утром и вечером в городе будут лить сильные дожди.

В ночь на 1 мая похолодает до +6°C. Прохладная и дождливая погода продержится в Красноярске весь день. Температура будет колебаться от +5 до +10°C. Ветер северо-западный с порывами до 6 м/с. Дождь в Красноярске перестанет лить только во вторник, 2 мая. Более подробный прогноз погоды на предстоящие выходные вы можете посмотреть здесь.

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