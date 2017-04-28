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08:49 (мск), источник: VN.ru

Погода в Новосибирске на 1—2 мая: мокрый снег и грозы

Сегодня, 28 апреля, в Новосибирске и районах области на смену аномальной жаре придет похолодание и дожди. В некоторых районах региона синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега.

«При прохождении холодного атмосферного фронта местами пройдут небольшие и умеренные дожди, — сообщили VN.ru в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — Прогремят грозы, западный ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду. Температура днем в пятницу плюс 18−23 градусов, местами плюс 12−17, в ночные часы будет в пределах плюс 5».

В субботу, 29 апреля, северо-западный ветер будет усиливаться, местами будут наблюдаться небольшие дожди с грозами, температура продолжит понижаться: днем составит плюс 14−19 градусов, ночью будет в пределах плюс 1−6°С, местами возможно понижение до минус 5. Ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

В воскресенье днем небольшие, местами умеренные дожди, температура еще немного понизится: днем столбик термометра не превысит отметок плюс 8−13 градусов, при прохождении очередного холодного фронта северо-западный ветер будет усиливаться до 17−22 метров в секунду. Ночью ожидается понижение температуры до минус 1−6 градусов.

В понедельник, 1 мая, в Новосибирске днем плюс 5−10 градусов, северный ветер с порывами до 12−17 метров в секунду, в ночь на вторник температура минус 1−6. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя.

«Во вторник еще сильнее похолодает, местами по области осадки в виде мокрого снега, возможны гололедные явления. Северо-западный порывистый ветер, и температура днем в пределах плюс 5 градусов. Одевайтесь по погоде и берегите себя», — подытожили синоптики.

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