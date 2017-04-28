Погода в Новосибирске на 1—2 мая: мокрый снег и грозы
Сегодня, 28 апреля, в Новосибирске и районах области на смену аномальной жаре придет похолодание и дожди. В некоторых районах региона синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега.
Сегодня, 28 апреля, в Новосибирске и районах области на смену аномальной жаре придет похолодание и дожди. В некоторых районах региона синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега.
«При прохождении холодного атмосферного фронта местами пройдут небольшие и умеренные дожди, — сообщили VN.ru в
В субботу, 29 апреля,
В воскресенье днем небольшие, местами умеренные дожди, температура еще немного понизится: днем столбик термометра не превысит отметок плюс 8−13 градусов, при прохождении очередного холодного фронта
В понедельник, 1 мая, в Новосибирске днем плюс 5−10 градусов, северный ветер с порывами до 12−17 метров в секунду, в ночь на вторник температура минус 1−6. Местами осадки в виде мокрого снега и дождя.
«Во вторник еще сильнее похолодает, местами по области осадки в виде мокрого снега, возможны гололедные явления.