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07:20 (мск), источник: Sputniknews.kz

Дожди пройдут в пятницу на большей части Казахстана

На юге и юго-востоке страны синоптики ожидают град.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 27 апр — Sputnik. С прохождением атмосферных разделов на большей части республики местами ожидается дождь, на юге и юго-востоке сильный, лишь на западе сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается гроза, туман, порывистый ветер, на юге и юго-востоке возможен град, сообщается на сайте Комитета по ЧС МВД РК.

В Алматинской области местами усилится ветер 18−23 м/с, возможен град. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15−20, утром и днем в Жамбылской области порывы 25 м/с, в отдельных районах возможен град. В Карагандинской, Кызылординской, ночью и утром в Акмолинской, днем в Мангыстауской области местами усилится ветер 15−20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. В Северо-Казахстанской местами ожидается туман, днем усиление ветра 15−20 м/с. В Костанайской области ночью и утром местами ожидается туман.

В Южно-Казахстанской области ночью местами на поверхности почвы ожидаются заморозки.

На юго-востоке Карагандинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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