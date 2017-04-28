В Приморье построят второй перинатальный центр

«На этот год у нас уже намечено начало проектирования второго перинатального центра — в городе Арсеньеве. Мы будем стремиться, чтобы этот проект был включён в федеральную программу на 2019 год», — сказал губернатор.

В 2014 году в регионе открыли новый перинатальный центр, рассчитанный на 180 коек. В прошлом году там родились около 6,3 тыс. детей.

Новорождённым в отдалённых районах Приморья помогает выездная бригада при открытом в июне 2016 года неонатальном центре.