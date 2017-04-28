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10:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

1 и 9 мая на Почте России в Татарстане объявлены выходными

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). 1 и 9 мая для всех почтовых отделений Республики Татарстан объявлены выходными днями.

Участки курьерской доставки в Татарстане будут работать по установленному графику (без выходных), с сокращением рабочего дня на один час 30 апреля, а также 1, 8 и 9 мая.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

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