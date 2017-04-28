1 и 9 мая на Почте России в Татарстане объявлены выходными

Участки курьерской доставки в Татарстане будут работать по установленному графику (без выходных), с сокращением рабочего дня на один час 30 апреля, а также 1, 8 и 9 мая.



Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.



Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.