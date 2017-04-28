МЧС предупреждает о сильном ветре 28 апреля
Порывы могут достигать 20 метров в секунду.
Порывы могут достигать 20 метров в секунду.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю сообщает о неблагоприятной погоде. По данным Пермского «Уральское УГМС», днем 28 апреля ожидается западный,
«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Будьте внимательны и осторожны на дорогах», — предупреждают пермяков.
Водителей просят четко соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию, не превышать скорость. Пешеходам при переходе автомобильных дорог убедиться в безопасности движения.
Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.