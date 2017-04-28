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09:00 (мск), источник: АиФ Прикамье

МЧС предупреждает о сильном ветре 28 апреля

Порывы могут достигать 20 метров в секунду.

Источник: Reuters

Главное управление МЧС России по Пермскому краю сообщает о неблагоприятной погоде. По данным Пермского «Уральское УГМС», днем 28 апреля ожидается западный, северо-западный ветер 7−12 м/с с порывами до 20 м/с.

«Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Будьте внимательны и осторожны на дорогах», — предупреждают пермяков.

Водителей просят четко соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию, не превышать скорость. Пешеходам при переходе автомобильных дорог убедиться в безопасности движения.

Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.

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