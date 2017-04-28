Партия свинины с кишечной палочкой поступила в Приморье из Бразилии
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Россельхознадзор обнаружил во Владивостоке 14 тонн свинины, не соответствующей санитарным нормам.
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Россельхознадзор обнаружил во Владивостоке 14 тонн свинины, не соответствующей санитарным нормам.
«Опасная для здоровья крупная партия свинины поступила в морской порт Владивостока в середине апреля из Бразилии. Проведенные Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора испытания показали, что в импортной свинине содержаться бактерии группы кишечной палочки», — сообщила в пятницу
Решение о дальнейшем использовании мяса будет принимать Государственная ветеринарная инспекция Приморского края.
Отмечается, что поставившее в край небезопасную свинину бразильское предприятие получило разрешение на поставки в Россию в апреле 2014 года.
Россельхознадзор в отношении этого предприятия трижды (в 2014, 2015 и 2016 годах) вводил режим усиленного лабораторного контроля