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06:56 (мск), источник: Интерфакс

Партия свинины с кишечной палочкой поступила в Приморье из Бразилии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Россельхознадзор обнаружил во Владивостоке 14 тонн свинины, не соответствующей санитарным нормам.

«Опасная для здоровья крупная партия свинины поступила в морской порт Владивостока в середине апреля из Бразилии. Проведенные Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора испытания показали, что в импортной свинине содержаться бактерии группы кишечной палочки», — сообщила в пятницу пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Решение о дальнейшем использовании мяса будет принимать Государственная ветеринарная инспекция Приморского края.

Отмечается, что поставившее в край небезопасную свинину бразильское предприятие получило разрешение на поставки в Россию в апреле 2014 года.

Россельхознадзор в отношении этого предприятия трижды (в 2014, 2015 и 2016 годах) вводил режим усиленного лабораторного контроля из-за выявления в поставляемой свинине бактерий группы кишечной палочки, а также возбудителей опасного инфекционного заболевания листериоз.

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