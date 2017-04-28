Партия свинины с кишечной палочкой поступила в Приморье из Бразилии

«Опасная для здоровья крупная партия свинины поступила в морской порт Владивостока в середине апреля из Бразилии. Проведенные Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора испытания показали, что в импортной свинине содержаться бактерии группы кишечной палочки», — сообщила в пятницу пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Решение о дальнейшем использовании мяса будет принимать Государственная ветеринарная инспекция Приморского края.

Отмечается, что поставившее в край небезопасную свинину бразильское предприятие получило разрешение на поставки в Россию в апреле 2014 года.