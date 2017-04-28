Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Мария Шарапова: Не желаю комментировать высказывание Бушар
Сборная России проиграла первый матч на Чешских хоккейных играх
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Близкие Волочковой о живущих в ее доме таджиках: Не ожидал никто
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Возвращение христиан в Каракош
11Подготовка техники к Параду Победы
9Юбилей Корейской народной армии
07:44 (мск), источник: АиФ Прикамье

Минздрав края рассказал о работе поликлиник в майские праздники

Неотложка будет работать все праздничные дни.

Источник: РИА "Новости"

Министерство здравоохранения Пермского края сообщает режим работы больниц в праздничные дни.

29 апреля и 6 мая в поликлиниках будут организованы дежурные приемы. 1, 7, 8, 9 мая поликлиники не работают. Неотложная помощь работает все праздничные дни.

«Амбулаторно-поликлинические службы лечебных учреждений Пермского края будут работать по графику, который каждая поликлиника устанавливает самостоятельно. Рекомендуем гражданам заблаговременно узнать время работы поликлиник, к которым они прикреплены», — пояснили в минздраве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Оренбурге мужчина расстрелял детей из пневматического оружия
Трамп: между США и КНДР может возникнуть «большой конфликт»
МИД РФ нашел нестыковки в докладе Франции по химоружию в Сирии
В Турции раскрыли подробности спасения экипажа российского судна
Трамп требует $1 млрд от Южной Кореи за размещение системы ПРО
Названа одна из приоритетных тем первой встречи Путина и Трампа
МВД планирует депортировать нелегальных мигрантов за их счет
В России может измениться порядок погашения кредитов
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь