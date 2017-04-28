Минздрав края рассказал о работе поликлиник в майские праздники
Неотложка будет работать все праздничные дни.
Неотложка будет работать все праздничные дни.
Министерство здравоохранения Пермского края сообщает режим работы больниц в праздничные дни.
29 апреля и 6 мая в поликлиниках будут организованы дежурные приемы. 1, 7, 8, 9 мая поликлиники не работают. Неотложная помощь работает все праздничные дни.
«Амбулаторно-поликлинические службы лечебных учреждений Пермского края будут работать по графику, который каждая поликлиника устанавливает самостоятельно. Рекомендуем гражданам заблаговременно узнать время работы поликлиник, к которым они прикреплены», — пояснили в минздраве.