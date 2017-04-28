Минздрав края рассказал о работе поликлиник в майские праздники

Министерство здравоохранения Пермского края сообщает режим работы больниц в праздничные дни.

29 апреля и 6 мая в поликлиниках будут организованы дежурные приемы. 1, 7, 8, 9 мая поликлиники не работают. Неотложная помощь работает все праздничные дни.

«Амбулаторно-поликлинические службы лечебных учреждений Пермского края будут работать по графику, который каждая поликлиника устанавливает самостоятельно. Рекомендуем гражданам заблаговременно узнать время работы поликлиник, к которым они прикреплены», — пояснили в минздраве.