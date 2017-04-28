Для борьбы с паводком жители Омской области провели крестный ход
Мероприятие прошло в Больших Уках.
Мероприятие прошло в Больших Уках.
Верующие провели крестный ход, чтобы бороться с паводком и грызунами. Как пишет «ОмскЗдесь», жители посёлка Большие Уки решили попросить божественные силы помощи в борьбе с затоплением района и нашествием крыс.
Прихожане
По данным регионального МЧС на территории области остается вероятность подтопления локального характера низменных участков местности талыми водами. Но в целом паводок в текущем году проходит по более щадящему сценарию, чем год назад.