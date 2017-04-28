Для борьбы с паводком жители Омской области провели крестный ход

Верующие провели крестный ход, чтобы бороться с паводком и грызунами. Как пишет «ОмскЗдесь», жители посёлка Большие Уки решили попросить божественные силы помощи в борьбе с затоплением района и нашествием крыс.

Прихожане Христо-Рождественского храма проплыли на лодках с иконой Казанской Божией Матери по реке, а потом с другой чудотворной иконой Божией Матери — Абалацкой (Знамение) с песнопениями и молитвами дошли пешком из Больших Уков до посёлка Аёв по Ильинке к местному храму.

По данным регионального МЧС на территории области остается вероятность подтопления локального характера низменных участков местности талыми водами. Но в целом паводок в текущем году проходит по более щадящему сценарию, чем год назад.