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07:42 (мск), источник: АиФ Омск

Для борьбы с паводком жители Омской области провели крестный ход

Мероприятие прошло в Больших Уках.

Верующие провели крестный ход, чтобы бороться с паводком и грызунами. Как пишет «ОмскЗдесь», жители посёлка Большие Уки решили попросить божественные силы помощи в борьбе с затоплением района и нашествием крыс.

Прихожане Христо-Рождественского храма проплыли на лодках с иконой Казанской Божией Матери по реке, а потом с другой чудотворной иконой Божией Матери — Абалацкой (Знамение) с песнопениями и молитвами дошли пешком из Больших Уков до посёлка Аёв по Ильинке к местному храму.

По данным регионального МЧС на территории области остается вероятность подтопления локального характера низменных участков местности талыми водами. Но в целом паводок в текущем году проходит по более щадящему сценарию, чем год назад.

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