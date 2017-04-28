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07:05 (мск), источник: ИА Башинформ

За сутки река Белая поднялась на 18 сантиметров

УФА, 28 апр 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В Башкирии продолжает половодье.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки уровни рек в Уфе выросли незначительно.

Белая в районе Монумента Дружбы прибавила 18 сантиметров, по данным на 8.00 ее уровень составлял 636 сантиметров. Река Уфа (гидропост Шакша) поднялась до 592 сантиметров (+8 см). Дема у деревни Бочкарево выросла на 14 см — до 496 сантиметров.

Источник: Башинформ
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