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07:36 (мск), источник: Tengrinews

Инвалид-колясочник за 10 дней добрался из Уфы до Астаны

Инвалид первой группы Ильдар Галиакбаров из Башкортостана за 10 дней добрался на велоколяске до Астаны. 39-летний мужчина выехал в одиночное путешествие в Казахстан 17 апреля и преодолел на транспортном средстве собственного изготовления путь в 1300 километров, об этом пишут местные СМИ.

Источник: Tengrinews

По информации, «Башинформ», путешественник без обеих ног и пальцев на руках проехал Татарстан, Самарскую и Саратовскую области, посетил Волгоград. 25 апреля он пересек границу России и Казахстана. Повсюду его ждали знакомые и просто неравнодушные люди. Не обошлось и без ЧП — за 500 метров до райцентра Карабалыкского района Казахстана на велоколяске лопнуло колесо, и мужчина оказался в темное время суток в безвыходном положении. Но тут же на собственном примере убедился в силе дружбы и взаимовыручки.

Узнав, что ему требуется помощь, организатор велопробега и его работодатель, редактор районной газеты «Сельская империя» Халида Кулкашева вышла на связь со своими бывшими учениками из Казахстана. Женщина 30 лет назад работала учителем в школе города Аркалык и дружбу с учениками поддерживает до сих пор. Путешественника устроили в гостиницу, накормили, купили насос, камеру и подшипники.

Свою поездку Ильдар Галиакбаров посвятил очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Астане он намерен передать ветеранам Казахстана послания от ветеранов республики. Здесь он планирует встретить 9 мая и отправиться назад.

Это уже вторая поездка, два года назад День Победы Ильдар встречал в Севастополе. В планах еще много путешествий. Своим примером он хочет показать другим инвалидам, что для человека нет ничего невозможного. Он работает разносчиком почты в редакции местной районной газеты, занимается спортом и сбором техники. Самоотверженного путешественника уже успели окрестить башкирским Конюховым, а ветераны республики за патриотизм называют его посланником мира, дружбы и Победы. Как сообщает, «Вся Уфа», в дороге Ильдар успел познакомиться с десятком новых людей из разных населенных пунктов. Многие из них помогали отремонтировать коляску, зарядить телефон и найти место для ночлега. Несколько раз у путешественника сдувалось колесо, приходилось часами сидеть и ждать подмогу. Кроме того, мужчина приболел. Но, не смотря на это у него прекрасное настроение и бодрый настрой. Помимо Астаны, он планирует побывать и в Костанае.

«Два раза ломался, когда границу пересек. В Троицке сначала колесо с утра спустило, заклеили, все поехал. Границу пересек, до Карабалыка когда оставалось 10 километров, опять колесо спустило, часа полтора прождал, мужики остановились», — рассказывает Ильдар Галиакбаров.

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