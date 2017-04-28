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07:33 (мск), источник: Publika.md

В Молдове создается Агентство административных услуг

Жители страны приветствуют создание единого окна госуслуг. Оно будет работать по всей стране и позволит экономить деньги и время при оформлении множества документов.

Источник: Publika.md

Чтобы изменить имя в документах, Рита Стербак приехала в столицу из Фэлешт. В Службу гражданского состояния пришла с утра пораньше, пока нет очередей. Женщина не сомневается: единое окно оказания госуслуг от таких хлопот и неудобств людей избавит.

«Хорошая идея, а то приходится выстаивать несколько очередей — здесь, потом в архиве. Приезжим из сел это тяжело. Чтобы добраться до Кишинева, приходится выезжать рано, потом три-четыре часа трястись в маршрутке», — сказала жительница Фэлешт Рита Стербак.

С появлением Агентства административных услуг время и расходы на получение документов значительно сократятся.

«Безусловно, лучше, когда выдачей всех документов занимается одно учреждение. Зашел, заполнил все бланки, и ты свободен».

«Я из Сорок, проехал 200 км. Ждать с восьми утра до вечер мне неудобно, поэтому я заплатил, чтобы оформили все за час. Стоять в очередях и приезжать сюда каждый день всю неделю, это пустая трата денег».

«С утра вынуждена ездить по всему городу, и пока ничего не решила».

После создания единого окна госуслуг жителям страны смогут получить необходимые документы по месту жительства. Агентство административных услуг объединит полномочия Государственной регистрационной и Лицензионной палат, а также госпредприятий «Кадастру» и Службы гражданского состояния.

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