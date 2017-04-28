Дикобразы и кенгуру уехали из Новосибирска на юг, сообщает пресс-служба Россельхознадзора НСО.

Самолет с 6 животными новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило на этой неделе улетел из «Толмачево». Животные будут жить в зоопарке Ростова-на-Дону.

«Кенгуру, капибара, 2 патагонские мары, а также самец и самка дикообраза отправлены авиарейсом в зоопарк города Ростов-на-Дону», — сообщили сотрудники ведомства 27 апреля.

Напомним, 21 апреля из Новосибирского зоопарка также улетели 18 животных. В зоопарке Калининграда будут жить новосибирские сурикаты и горные свиньи моко.