«Ты не в ментовке!»: житель Бердска устроил дебош во время речи мэра

Первым вопросом в повестке стоял отчет главы — мэр Бердска Евгений Шестернин отчитался перед народными избранниками о проделанной работе. У депутатов к нему вопросов не возникло, но председатель общественного «Антикоррупционного комитета» Евгений Мариненко попросил слово. Он регулярно делает это во время сессий, причем, как правило, процесс всегда «наполнен» эмоциями.

На этот раз он обратился с просьбой в письменном виде. В своем заявлении он отмечал: город не готов к следующей зиме. И, в первую очередь, Евгений Павлович беспокоился о состоянии тепловых сетей. Общественник попросил дать ему 15 минут для доклада, но депутаты еще не успели проголосовать, как он с криками сорвался с места. В итоге народные избранники были против того, чтобы он представил свои измышления.

Тогда Евгений Павлович стал кричать на весь зал, возмущаясь и оскорбляя главу Бердска и председателя Совета депутатов, заместителя мэра. На попытку успокоить его — сделать это попробовал начальник отдела по профилактике коррупционных правонарушений, мобилизационной работе и внутренней безопасности Евгений Глушков — Евгений Мариненко тоже среагировал: «Убери руки! Ты не в «ментовке!».

Он метался при этом по залу, оскорбляя теперь уже Евгения Глушкова, хотя тот просто пытался усадить его на место. Глава города в ответ попросил Евгения Павловича научиться себя вести. Но тот не унимался, обещая дойти со своими жалобами до самых высших инстанций. После этого он покинул зал.