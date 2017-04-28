На Таганае появится вольер для реабилитации хищных птиц

На территории нацпарка «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) в середине мая появится вольер для реабилитации хищных птиц — их будут содержать там около трех недель, а затем выпускать на волю, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Вольер представляет собой круглую деревянную клетку диаметром 12 и высотой 4 метра. Первыми «постояльцами» станут два канюка обыкновенных (Buteo buteo) и один зимняк (Buteo lagopus).

«Сейчас птицы находятся в питомнике “Холзан” под Екатеринбургом. Мы планируем доставить их в национальный парк, как только будет готов вольер. За три недели они должны пройти акклиматизацию, чтобы затем поселиться на Таганае или в приграничных территориях. Наша задача — увеличить численность хищников, сейчас их популяция в парке не дотягивает до нормативных показателей», — рассказал сотрудник научного отдела национального парка «Таганай» Евгений Попов.

Когда первую партию хищников выпустят после реабилитации, на ее место поселят следующих. Это птицы, получившие травмы на дорогах, найденные в городах, раненые браконьерами, налетевшие на провода ЛЭП, а также птенцы, подобранные в лесу.

«Забирать из леса птенцов нельзя категорически. Это их среда обитания, и изымать их оттуда неправильно, даже если вы не видите рядом родителей. Единственное исключение — когда птица ранена», — отметил Евгений Попов.