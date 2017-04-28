На Таганае появится вольер для реабилитации хищных птиц
Птицы будут содержаться там около трех недель, затем их выпустят на волю.
Птицы будут содержаться там около трех недель, затем их выпустят на волю.
На территории нацпарка «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) в середине мая появится вольер для реабилитации хищных птиц — их будут содержать там около трех недель, а затем выпускать на волю, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Вольер представляет собой круглую деревянную клетку диаметром 12 и высотой 4 метра. Первыми «постояльцами» станут два канюка обыкновенных (Buteo buteo) и один зимняк (Buteo lagopus).
«Сейчас птицы находятся в питомнике “Холзан” под Екатеринбургом. Мы планируем доставить их в национальный парк, как только будет готов вольер. За три недели они должны пройти акклиматизацию, чтобы затем поселиться на Таганае или в приграничных территориях. Наша задача — увеличить численность хищников, сейчас их популяция в парке не дотягивает до нормативных показателей», — рассказал сотрудник научного отдела национального парка «Таганай» Евгений Попов.
Когда первую партию хищников выпустят после реабилитации, на ее место поселят следующих. Это птицы, получившие травмы на дорогах, найденные в городах, раненые браконьерами, налетевшие на провода ЛЭП, а также птенцы, подобранные в лесу.
«Забирать из леса птенцов нельзя категорически. Это их среда обитания, и изымать их оттуда неправильно, даже если вы не видите рядом родителей. Единственное исключение — когда птица ранена», — отметил Евгений Попов.
В Красную книгу России занесены пять видов хищных птиц, живущих на Таганае: беркут, большой подорлик,