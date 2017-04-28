Сезонные автобусы в Челябинске выходят на маршруты. Как добраться до сада

Маршруты садовых автобусов в Челябинске начинают работу с 29 апреля. «АиФ-Челябинск» рассказывает, на каких маршрутах можно доехать до сада, какие изменения произошли в этом году, и с какими трудностями столкнутся транспортники и садоводы.

Что изменилось.

Изменения в текущем сезоне коснулись маршрутов № 37с, 48с, 70с, 112с, 175с.

Маршрут № 37с отменен, пассажирам придется пользоваться услугами маршрута № 112с ж/д Вокзал — сад «Кузнец 3» и № 52с Областная больница — пос. Исаково (сад «Жилищник»).

Маршрут № 48с будет курсировать только от остановки «Комсомольский проспект» до сада «Искра», в прошлом году автобусы следовали через посёлок Стройкомбинат и поворот ЧМК до остановки «ДК Строитель».

Вместо маршрута № 175с (118) до сада «Кузнец 3» продлён маршрут автобуса № 112с. Отправляться он будет с остановки «Железнодорожный вокзал», а не с автостанции в ТК «Синегорье», как в прошлом году. Далее автобус проследует на областную больницу, после чего по улицам Блюхера, Дарвина, Троицкому тракту к выезду из Челябинска.

Вводится новый маршрут № 131с Областная больница — Сад «Курчатовец», маршрут следует через сады «Петушок», «Мичуринец», «Вишневый», «Мысы», «Электрометаллург». Ожидается, что он поможет частично разгрузить маршруты № 110с и № 120с.

Нет дороги — нет автобуса.

Особого внимания заслуживает ситуация с маршрутом № 70с улица Чистопольская — Сад «Трубопрокатчик 2», который не значится ни в списках, ни в расписании.

Маршрут временно отменен из-за неудовлетворительного состояния дороги на улицах Добротная и 2-я Бугурусланская. Проезжая часть здесь вся в ямах, попав в одну из которых автобус в лучшем случае может сломаться, а в худшем — пострадает кто-нибудь из пассажиров. Дорогу разбивает грузовой транспорт, свозящий мусор на несанкционированную свалку вдоль садов «Трубопрокатчик» и «Сигнал».

С подобными проблемами сталкиваются многие садовые товарищества. И пока транспортники не остановят движение автобусов, исправлять ситуацию никто не спешит. Состояние дороги до СНТ «Трубопрокатчик 2» критичным стало ещё в прошлом сезоне, и маршрут № 70с перестали обслуживать. Тогда администрация Ленинского района смогла добиться возобновления транспортного обслуживания — по плохой дороге. Но состояние проезжей части продолжало и продолжает ухудшаться. Переписка с властями превратилась в замкнутый круг. Письма из управления дорожного хозяйства пересылают в администрацию района, в администрации района отвечают, что ремонт и строительства дорог не в их компетенции.

Садоводы уже пригрозили выйти на митинг, если автобус запущен не будет.

Власти действительно начали искать решение проблемы и для ремонта аварийных участков выделили грейдер и гравий. Абсурдность такого ремонта понимают даже сами рабочие, засыпки в ямах хватит лишь на пару дней.

Отметим, что аналогичная ситуация (отмена из-за плохой дороги) может случиться с маршрутами № 57с и № 58с.

Льготный проезд сохранят.

В связи с процессом банкротства МУП «Челябинский автобусный транспорт», маршруты будут обслуживать другие перевозчики: городские, в том числе и сезонные маршруты (двухзначные номера) — ООО «Общественный городской транспорт», пригородные сезонные маршруты (трёхзначные номера) — ООО «Второй автобусный парк».

В управлении транспорта Челябинска пояснили, что для пассажиров ничего не изменится, все льготы будут предоставляться в полном объеме. На вместимости транспорта, как заверяют чиновники, смена перевозчика также не отразится, частные предприятия будут арендовать автобусы МУП «ЧАТ».

На городских сезонных маршрутах сохранится тот же порядок оплаты проезда и льгот, что в троллейбусах и трамваях. На пригородных маршрутах оплата происходит наличными. Льготный проезд осуществляется по проездному «Карта садовода».

Куда звонить.

Транспортники не исключают сбоев в первые дни работы с 29 апреля по 2 мая, по интересующим вопросам можно обратиться по телефону «горячей линии» МУП «Служба организации движения» 240−05−55,

778−62−34 диспетчерская ООО «Общественный городской транспорт».

778−62−80 старший диспетчер МУП «Служба организации движения».

По вопросам работы пригородных маршрутов можно обращаться по телефону 750−07−38 (диспетчерская ООО «Второй автобусный парк».

Как поедем.

В 2017 году к услугам владельцев дачных участков — 11 городских и 15 пригородных маршрутов:

№ 25с Теплотехнический институт — Ферросад№ 36с Политехникум — Сад «Металлист"№ 48 Комсомольский проспект — Сад «Искра"№ 57с Мамина — Станция Межозёрная (по ул. Хохрякова)№ 58с Чистопольская — Сад «Трубопрокатчик-3"№ 67с Областная больница — Сад «Вишнёвый"№ 7с7 Чичерина — Сад «Вишнёвый"№ 82с Чистопольская — Сад «Станкостроитель 2» (до пос. Сухомесово)№ 85с Железнодорожный Вокзал — Сад «Кристалл"№ 93с ДК Строителей — сад «Авиатор"№ 102с ДК Строителей — База отдыха «Автобусник"№ 103с Теплотехнический институт — Сад «Лесная поляна"№ 105с ДК Строителей — Сад «Узункуль"№ 106с Стадион Мечел — Сад «Тимер"№ 107с Чичиерина — Сад «Кировский"№ 110с Чичерина — Сад «Мысы"№ 112с Железнодорожный вокзал — Сад «Кузнец 3"№ 117с Чичерина — «Тракторосад-5» (сад «Малышево»)№ 119с Теплотехнический институт — Сад «Теплостроевец"№ 120с Чичерина — Сад «Курчатовец"№ 121с Областная больница — Сад «Заречный"№ 128с Чичерина — Сад «Кировский-2"№ 170с Комсомольский проспект — Сад «Электровозник"№ 198с Чистопольская — Сад «Любитель"№ 131с Областная больница — Сад «Курчатовец».

Расписание движения автобусов можно увидеть здесь.