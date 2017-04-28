МВД планирует снизить штрафы для водителей

«В целях гуманизации административного законодательства, мы в очередной раз тщательно проанализировали свою правоприменительную практику и пришли к выводу о целесообразности снижения штрафов по 14 составам административных правонарушений», — сообщил министр.

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По его словам, речь не идет о грубых нарушениях правил дорожного движения.

«К примеру, предлагается снизить суммы штрафов за нарушения правил остановки и парковки. А за нарушение требований по обязательному включению ближнего света фар, которое совершено впервые, внести предупреждение», — отметил Касымов.

Напомним, ранее министр заявлял, что высокие штрафы в Казахстане предусмотрены за те нарушения ПДД, которые влияют на аварийность, и уже доказали свою эффективность.