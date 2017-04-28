В Новосибирске пройдут внеплановые проверки в сфере трудового права

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области поддержали инициативу региональной прокуратуры закрепить на законных основаниях плановые и внеплановые проверки соблюдения трудового права.

Как отметили ИА REGNUM в областной прокуратуре, проект регионального Закона «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», разработанный ведомством, поддержан на сессии новосибирского парламента и принят во втором чтении.

В ведомстве отметили, что обсуждение законопроекта, принятого в первом чтении, проводилось с представителями заинтересованных областных исполнительных органов государственной власти области и депутатами Законодательного собрания. В итоге, законопроект был доработан.

Согласно документу, теперь областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области, органы местного самоуправления будут проводить в подведомственных им организациях плановые и внеплановые проверки соблюдения трудового законодательства. Плановые проверки будут проводиться на основании ежегодно разрабатываемого плана проведения проверок, внеплановые — на основании информации от граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, профессиональных союзов, СМИ, а также если организации не предоставят отчет об устранении нарушений, копий документов и материалов, подтверждающих их устранение. Закон вступит в силу с 1 ноября 2017 года.