В Новосибирске за год воздух стал грязнее на 8%

В Новосибирске за год воздух стал грязнее, сообщает Новосибирскстат.

В 2016 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выделения составили 201 тысяч тонн, в то время как в 2015 году — 185 тысяч тонн.

«Основными загрязнителями воздушного бассейна области являются предприятия, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Ими было выброшено более половины (62%) общего количества выбросов. От деятельности предприятий обрабатывающих производств — 17%, транспорта и связи — 7% выбросов», — говорится в сообщении.

Основной объём загрязняющих веществ поступает в атмосферу от сжигания топлива (для выработки электро- и теплоэнергии) — 98% диоксида серы, 88% оксидов азота, 83% твердых веществ, 65% оксида углерода.

На очистных сооружениях уловлено и обезврежено 83,3%, или 1006 тысяч тонн, загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, утилизировано 28% от количества уловленных и обезвреженных.