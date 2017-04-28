Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Скончался бывший вице-премьер правительства России
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин и Кузнецов отличились
Сборная России проиграла первый матч на Чешских хоккейных играх
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
Близкие Волочковой о живущих в ее доме таджиках: Не ожидал никто
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
22Цвет нации
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
10:23 (мск), источник: Моя Планета

Семена подсолнечника признаны токсичными

Исследователи из Мичиганского университета (США) выяснили, что семена подсолнечника часто содержат смертельно опасные токсины. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS ONE.

Источник: РИА "Новости"

Ученые обнаружили на семенах подсолнечника из Танзании плесневые грибы Aspergillus flavus или Aspergillus parasiticus.

Читайте также
10 мифов о здоровом питании

Аспергиллы вызывают заболевания у многих зерновых культур, а также орехов и семян. Вырабатываемые ими афлатоксины приводят к поражениям печени и ежегодно становятся причиной смерти от 25 000 до 155 000 человек во всем мире, передает «Вокруг света».

Почти 60% образцов семян из Танзании и 80% жмыха содержали афлатоксины.

По мнению ученых, уровень заболеваний печени в регионе может зависеть от количества потребляемых семян подсолнечника. Особенно это актуально для бедных стран, где семена подсолнечника активно употребляются в пищу, служат источником для изготовления масла и добавляются в корм животным.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Трамп: между США и КНДР может возникнуть «большой конфликт»
Тиллерсон подвел итоги своего визита в Москву
В Турции раскрыли подробности спасения экипажа российского судна
Южная Корея отвергла идею Трампа об оплате за размещение THAAD
СМИ: в ГД готовится законопроект, превращающий Крым в офшор
В России может измениться порядок погашения кредитов
Чиновник ФИФА признал себя виновным в коррупции
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Skoda Yeti больше не будет Вот это сюрприз – имя Yeti уходит в прошлое. А новый кроссовер, который придет на смену этому компактному кроссоверу, будет называться Karoq
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь