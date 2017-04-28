Семена подсолнечника признаны токсичными

Ученые обнаружили на семенах подсолнечника из Танзании плесневые грибы Aspergillus flavus или Aspergillus parasiticus.

Аспергиллы вызывают заболевания у многих зерновых культур, а также орехов и семян. Вырабатываемые ими афлатоксины приводят к поражениям печени и ежегодно становятся причиной смерти от 25 000 до 155 000 человек во всем мире, передает «Вокруг света».

Почти 60% образцов семян из Танзании и 80% жмыха содержали афлатоксины.

По мнению ученых, уровень заболеваний печени в регионе может зависеть от количества потребляемых семян подсолнечника. Особенно это актуально для бедных стран, где семена подсолнечника активно употребляются в пищу, служат источником для изготовления масла и добавляются в корм животным.