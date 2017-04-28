Пенсионерка два дня ходила по лесу в поисках своего дачного участка в Новосибирской области, сообщают волонтеры «Лиза Алерт Новосибирск» в своей группе «ВКонтакте».

Напомним, 25 апреля 69-летняя Наталья Жукова пропала по дороге на дачу. У нее с мужем застрял в грязи автомобиль, и женщина решила пройти пару километров до своего участка, расположенного в Болотнинском районе Новосибирской области. Однако она свернула не на ту дорогу, заблудилась, и два дня пыталась найти свой участок. Наталья Жукова 5 лет назад перенесла инсульт.