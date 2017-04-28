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08:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пенсионерка два дня ходила по лесу в поисках своего дачного участка

Пропавшая возле дачи пенсионерка найдена живой и невредимой, сообщают волонтеры «Лиза Алерт Новосибирск» в своей группе «ВКонтакте».

Пенсионерка два дня ходила по лесу в поисках своего дачного участка в Новосибирской области, сообщают волонтеры «Лиза Алерт Новосибирск» в своей группе «ВКонтакте».

Напомним, 25 апреля 69-летняя Наталья Жукова пропала по дороге на дачу. У нее с мужем застрял в грязи автомобиль, и женщина решила пройти пару километров до своего участка, расположенного в Болотнинском районе Новосибирской области. Однако она свернула не на ту дорогу, заблудилась, и два дня пыталась найти свой участок. Наталья Жукова 5 лет назад перенесла инсульт.

Родственники обратились к поисковикам, которые смогли обнаружить женщину спустя 2 дня после пропажи в лесном массиве. Волонтеры передали пенсионерку врачам «скорой помощи».

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