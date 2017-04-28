Курорт «Роза Хутор» открывает летний сезон в Сочи 28 апреля
Краснодар, 28 апреля, KrasnodarMedia. Летний сезон на курорте «Роза Хутор» в Сочи откроется 28 апреля, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
Краснодар, 28 апреля, KrasnodarMedia. Летний сезон на курорте «Роза Хутор» в Сочи откроется 28 апреля, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
В этом году на «Роза Хутор» были открыты три новые канатные дороги — 8-местные гондольные «Дриада» и «Тундра» в цирке Обер Хутор, а также шестиместный кресельный подъемник «Эдельвейс» на Южном склоне. Их запуск позволил «развязать» узкие места, существенно сократить очереди на подъемники и сделать пребывание гостей максимально комфортным.
Также были открыты 17 км дополнительных горнолыжных трасс, большая часть которых расположена на Южном склоне хребта Аибга. Общая зона катания курорта в результате составила более 94 км. И построены три новых отеля, тем самым был увеличен номерной фонд на 19%.
Летний сезон на «Роза Хутор» откроется 28 апреля. Гостям круглогодичного курорта предлагаются такие активности, как подъем на самую высокую обзорную площадку Сочи — Каменный столб (2509 м), пешие маршруты по горным склонам и хребту Аибги, подвесной мост, трассы для горных велосипедов, конные прогулки, йога на высоте 2320 м, самый высокий в России веревочный «Панда Парк», тропа здоровья и пляжная зона отдыха Rosa Beach в Роза Долине, активные игры на различных площадках курорта и многое другое.
С 15 июня начнет работать пляж «Розы Хутор» на побережье Черного моря в Имеретинской низменности. Для гостей будет работать бесплатный трансфер.
Новинкой летнего сезона-2017 станет расположенный на Южном склоне на высоте 1470 м парк водопадов «Менделиха». Для удобства и безопасности туристов на этом участке оборудованы специальные пешеходные тропы со ступенями и перилами. Попасть в Парк водопадов, который будет открыт для туристов после 1 июля, можно как на канатной дороге «Эдельвейс», так и по маркированному пешеходному маршруту от «Роза Пик». А для любителей горнолыжного отдыха работают трассы в горноклиматической зоне «Цирк -2» на курорте «Горки Город». Там сезон катания продлится до 22 мая. Также для любителей горного велоспорта с 1 мая начнет свою работу «Горки Байк Парк». К этому же времени заработает услуга квадротуров в горах, откроются прокаты велосипедов и сигвеев, сообщает