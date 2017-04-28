Курорт «Роза Хутор» открывает летний сезон в Сочи 28 апреля

В этом году на «Роза Хутор» были открыты три новые канатные дороги — 8-местные гондольные «Дриада» и «Тундра» в цирке Обер Хутор, а также шестиместный кресельный подъемник «Эдельвейс» на Южном склоне. Их запуск позволил «развязать» узкие места, существенно сократить очереди на подъемники и сделать пребывание гостей максимально комфортным.

Также были открыты 17 км дополнительных горнолыжных трасс, большая часть которых расположена на Южном склоне хребта Аибга. Общая зона катания курорта в результате составила более 94 км. И построены три новых отеля, тем самым был увеличен номерной фонд на 19%.

Летний сезон на «Роза Хутор» откроется 28 апреля. Гостям круглогодичного курорта предлагаются такие активности, как подъем на самую высокую обзорную площадку Сочи — Каменный столб (2509 м), пешие маршруты по горным склонам и хребту Аибги, подвесной мост, трассы для горных велосипедов, конные прогулки, йога на высоте 2320 м, самый высокий в России веревочный «Панда Парк», тропа здоровья и пляжная зона отдыха Rosa Beach в Роза Долине, активные игры на различных площадках курорта и многое другое.

С 15 июня начнет работать пляж «Розы Хутор» на побережье Черного моря в Имеретинской низменности. Для гостей будет работать бесплатный трансфер.