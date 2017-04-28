28 апреля в Молдове ожидается переменная облачность

В Бричанах, Сороках и Бельцах плюс 23, в Оргееве — на градус больше. В Кишиневе термометры покажут плюс 22. В Тирасполе и Леове воздух прогреется до 21 градуса и до плюс 20-ти — в Комрате и Кагуле.

В ближайшие дни сохранится теплая погода. Днем в столице плюс 19, ночью — 9 градусов тепла. В выходные на севере страны возможны грозовые дожди.