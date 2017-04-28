Пассажиры рейса в Екатеринбург всю ночь прождали отправления из Шереметьево
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля, ИА УралПолит.Ru. Пассажиры рейса N4−173 Москва — Екатеринбург минувшей ночью ожидали вылета из аэропорта Шереметьево почти семь часов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля, ИА УралПолит.Ru. Пассажиры рейса N4−173 Москва — Екатеринбург минувшей ночью ожидали вылета из аэропорта Шереметьево почти семь часов.
Самолет авиакомпании «Северный ветер» должен был приземлиться в Кольцово в 2.30, сейчас его прилет ожидается к 10.10 по местному времени. Вылет несколько раз задерживали, и самолет смог покинуть столицу лишь в 6.15 по московскому времени.
Задержка рейсов авиакомпании произошла не только с самолетом, вылетавшим в Екатеринбург. Вместе с уральцами отправления ожидали пассажиры задержанных рейсов в