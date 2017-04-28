Пассажиры рейса в Екатеринбург всю ночь прождали отправления из Шереметьево

Самолет авиакомпании «Северный ветер» должен был приземлиться в Кольцово в 2.30, сейчас его прилет ожидается к 10.10 по местному времени. Вылет несколько раз задерживали, и самолет смог покинуть столицу лишь в 6.15 по московскому времени.

Задержка рейсов авиакомпании произошла не только с самолетом, вылетавшим в Екатеринбург. Вместе с уральцами отправления ожидали пассажиры задержанных рейсов в Ростов-на-Дону и Оренбург.