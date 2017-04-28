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08:33 (мск), источник: Nakanune.ru

Екатеринбург успешно справился с паводком: скорее всего, большой воды не будет

Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам транспорта и экологии Евгений Архипов провел очередное заседание противопаводкой комиссии. По наблюдениям специалистов, паводок в этом сезоне меньше, чем год назад. Его пик прошел.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, следующий пик может быть связан с разморозкой воды, которая находится в почве, однако, наступит ли он, прогнозировать сложно. Прошлое лето было засушливым, почва не была наполнена влагой, поэтому ее излишков, которые могли бы повлиять на повышение уровня воды, нет. По информации свердловского Гидрометцентра, повышение уровня половодья возможно только в случае сильных дождей в мае.

Как отметили в администрации города, в целом ситуация благополучная. На плотинах и других гидротехнических сооружениях, находящихся в ведении муниципалитета, не зафиксировано ни одного технического сбоя. На территории города существует только два места подтопления: в районе Широкой Речки, у госпиталя внутренних войск МВД России и Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, что связано с изъянами дренажной системы последнего, и в переулке Иткульском, который подтапливается из-за активности расположенных в его окрестностях подземных ключей. Специалисты активно работают над ликвидацией подтоплений.

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