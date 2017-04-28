В майские праздники сотрудники ГИБДД будут проверять водителей

По данным ГИБДД по Пермскому краю, с начала 2017 года каждый десятый погибший в ДТП получил смертельные травмы по вине пьяного водителя. Также в инспекции добавили, что в некоторых районах Пермского края в выявлении нетрезвых водителей им будут помогать общественные активисты. Так, неравнодушные автомобилисты и пешеходы, сотрудники такси и торговых точек не раз оперативно сообщали в ГИБДД о пьяных лихачах.

Сообщить о таких фактах любой гражданин может по телефону 02 либо в конкретное территориальное подразделение МВД России. Все нарушители будут привлекаться к ответственности.