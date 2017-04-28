Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Соглашение России и ЮАР на $76 млрд заблокировали
Звезда сериала «Деффчонки» стала мамой во второй раз
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Захарченко открыл украинцам "страшную тайну": назвал своё условие
СМИ о реакции Гройсмана на сравнение с пупырышками
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Близкие Волочковой о живущих в ее доме таджиках: Не ожидал никто
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
11Подготовка техники к Параду Победы
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
9Юбилей Корейской народной армии
08:30 (мск), источник: Новости Перми

В майские праздники сотрудники ГИБДД будут проверять водителей

На протяжении всех майских праздников сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме. Вместе с общественниками они будут проверять водителей на трезвость.

Источник: Новости Перми

По данным ГИБДД по Пермскому краю, с начала 2017 года каждый десятый погибший в ДТП получил смертельные травмы по вине пьяного водителя. Также в инспекции добавили, что в некоторых районах Пермского края в выявлении нетрезвых водителей им будут помогать общественные активисты. Так, неравнодушные автомобилисты и пешеходы, сотрудники такси и торговых точек не раз оперативно сообщали в ГИБДД о пьяных лихачах.

Сообщить о таких фактах любой гражданин может по телефону 02 либо в конкретное территориальное подразделение МВД России. Все нарушители будут привлекаться к ответственности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Прикамье бык убил пенсионера
Трамп: между США и КНДР может возникнуть «большой конфликт»
МИД РФ нашел нестыковки в докладе Франции по химоружию в Сирии
В Турции раскрыли подробности спасения экипажа российского судна
Трамп требует $1 млрд от Южной Кореи за размещение системы ПРО
Тиллерсон подвел итоги своего визита в Москву
МВД планирует депортировать нелегальных мигрантов за их счет
В России может измениться порядок погашения кредитов
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались Самый быстрый дизельный внедорожник в мире станет доступен для заказа в России с мая
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь