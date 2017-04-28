Первыми в Омске заработают фонтаны на Чокана Валиханова

«Впереди праздник Первомая, несколько выходных дней, поэтому принято решение расконсервировать два фонтана на улице Валиханова и подключить их к водоснабжению 28 апреля. Фонтаны были переданы на наш баланс после реконструкции улицы. Для этих современных гидротехнических сооружений подается вода высокого качества, которая проходит необходимую очистку, обеззараживание и хлорирование. Фонтаны полностью готовы к работе, за время консервации никаких повреждений в системе не произошло», — отметила директор БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан.

Остальные же городские фонтаны заработают к 9 Мая, уведомила пресс-служба мэрии.

Отметим, на выходные дни в начале мая синоптики обещают прохладную погоду — по некоторым данным, температура может опуститься даже ниже нуля, будут идти дожди.