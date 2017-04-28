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08:29 (мск), источник: PROUFU.ru

Сотрудники ГИБДД Башкирии вновь вернутся к ручным радарам

В Башкирии сотрудники ГИБДД вновь начнут использовать ручные радары.

Источник: Proufu.ru

Об этом сообщил глава ГИБДД Динар Гильмутдинов в своем Instagram. Он рассказал, что в его распоряжении находятся уже 28 новых аппаратов. А пользоваться ими начнут только после майских праздников.

Известно, что МВД запретило использовать ручные радары прошлым летом. Причиной такого решения стало противодействие коррупции. Подозревалось, что инспекторы ГИБДД могли самостоятельно менять показатели на радаре, в результате чего аппарат фиксировал нарушение, хотя его и не было.

Сейчас запрет снят. Потому что аппараты за это время были модернизированы. Теперь устройства лишены ручной настройки, нельзя самостоятельно изменить или удалить данные. При таких действиях аппарат сразу блокируется.

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