Какие маршрутки закроют в Волгограде 30 апреля и какие автобусы их заменят?

На линии вместо них согласно новой транспортной схеме города выйдут муниципальные автобусы. Чиновники обещают, что интервал их движения будет составлять от 5 до 7 минут в часы-пик. «АиФ-Волгоград» узнал, какие именно маршрутки буду ликвидированы 30 апреля и какими автобусами их заменят.

Уточним, что 15 мая состоится третья волна ликвидации маршруток. Полный список ликвидируемых маршрутов можно найти здесь.

№ 44 «Жилгородок — улица Тулака»

Вместо этой маршрутки от 51-й Гвардейской будут ездить автобусы № 65, 85. От улиц Хорошева и Ангарской волгоградцам предлагается ездить на маршрутках № 57, 98, а от Краснознаменской на автобусах № 95, 65, 35, маршрутке № 36.

№ 6 «Аэропорт — улица Тулака»

Волгоградцам предлагают пересесть с этой маршрутки на автобусы № 6, 6э, 6к, идущие от аэропорта, автобус № 65, едущий от улицы Землячки.

№ 7к «Жилгородок — Роддом № 1»

От 51-й Гвардейской можно будет уехать на маршрутке № 98, от улицы Землчки на автобусе № 35, от Второго километра на автобусе № 35 и маршрутке 23а, на улице 7-й Гвардейской можно пересесть на автобус № 95, маршрутки 3с, 36, 84. От улицы 39-й Гвардейской будет курсировать маршрутка № 57к, от улицы Кузнецова — маршрутка № 56, от проспекта Металлургов автоубсы № 20, 21, 25, 59, маршрутки № 3с, 36, 67к, от кинотеатра «Старт» — маршрутка № 36.

№ 9 «Школа № 3 — Качинский рынок»

Заменить предлагается от школы № 3 автобусами № 20, 21, 25, 59, маршруткой № 46с. От Менделеева можно будет уехать на автобусе № 59 и маршрутке № 56, от онкоцентра на автобусе № 35, от поликлиники № 28 на автобусе № 77, маршрутке № 98.

№ 17 «Химзавод — улица Хиросимы»

От Химзавода волгоградцы смогут уехать на маршрутке № 29с, от 7-ой площадки на автобусах № 55, 77, маршрутках 70а, 91а, 15. От ТРЦ «Акварель» можно будет доехать на автобусах № 2, 25, 77, маршрутках 70а, 91а, 15. От улицы Елецкой предлагается ехать на автобусах № 2,88, маршрутках № 91а, 4, 88, 84. От площади Советской волгоградцы смогут уехать на автобусе № 95, маршрутках № 3с, 23а, 36, 84.

№ 19 «Хиросимы — СХИ»

От улицы Хиросимы можно будет уехать на автобусах № 20 и 35, от остановки «Современник» на автобусах № 35, 65, 95, маршрутке 36. От улицы Тулака будут курсировать маршрутки № 36, 4к.

№ 28 «Ж/д-вокзал — Химзавод»

От вокзала можно будет уехать на маршрутке № 15, от улицы Елисеева на автобусах № 2, 25, 77, 85, маршрутках № 15, 91а, 70а, от ТРЦ «Акварель» — на автобусах № 2, 55, 77, 95, маршрутках 15, 91а, 70а. От улицы Тополевой до Химзавода довезет маршрутка № 29с.

№ 40 «Кинотеатр “Юбилейный” — улица Грамши»

От кинотеатра можно будет уехать на автобусах № 77, 55, маршрутках № 91а, 70а, от ТРЦ «Акварель» на автобусах № 25,77, маршрутке 70а, от кинотеатра «Родина» на автобусах № 21 и 25, от улицы Менделеева на автобусах № 20, 21, 25, 59, маршрутке № 46с, от рынка ТЗР на автобусах № 21, 25, 59, маршрутке № 46с.

№ 52 «Ткачева — кинотеатр «Мир»

От улицы Ткачева волгоградцы смогут уехать на маршрутке № 50, от улицы Краснознаменской на автобусах № 2, 65, 88, 95, маршрутке № 36.

№ 77 «Кинотеатр “Авангард” — Спартановка»

От кинотеатра можно будет уехать на автобусах № 2 и 77, а также маршрутках № 0а, 91а. От улицы Елисеева предлагается ехать на автобусах № 2,88, маршрутках № 4, 91а, 84. От площади Советской можно будет сесть на автобус № 95, маршрутки № 3с, 36.

№ 80 «ДК “Строитель” — Больничный комплекс»

От «Строителя» волгоградцы смогут уехать на автобусах № 6а и № 55, от кинотеатра «Юбилейный» на автобусах № 55,77, маршрутках № 70а, 91а. От ТРЦ «Акварель» волгоградцам предлагают пересесть на автобусы № 25, 77, 85, маршрутках № 70а, 91а, 15. От «Кинотеатра «Родина» можно будет уехать на автобусах № 85, 65,77. От Качинского рынка едет автобус № 77, маршрутка № 98, а от 127 квартала автобусы № 77, 35, маршрутка № 98.