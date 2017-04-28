15-метровая эмблема «Волгоград» появилась на Центральной набережной
27 апреля на Центральной набережной в Волгограде была установлена 15-метровая светодиодная эмблема с надписью «Волгоград».
27 апреля на Центральной набережной в Волгограде была установлена 15-метровая светодиодная эмблема с надписью «Волгоград».
ВДТВ напоминает, что стоимость конструкции составляет 1 254 000 рублей.
Аукцион на сайте госзакупок на приобретение элементов праздничного оформления в рамках подготовки к проведению в Волгограде матчей ЧМ-2018 был объявлен 22 марта.
Установка объемной эмблемы проведена за счет средств городского бюджета. Размеры конструкции составляют 15800×1000х300мм.
В темное время суток эмблема будет светиться.