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09:15 (мск), источник: 112.ua

Вступили в силу новые правила движения по кольцу

Преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу.

Источник: 112.ua

В Украине вступил в силу закон, изменяющий правила дорожного движения относительно движения по кольцу.

Согласно закону № 1993-VIII, преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу.

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Авторы документа аргументировали необходимость его принятия в частности сложной социально-экономической ситуацией, из-за которой отсутствуют дорожная разметки и знаки на дорогах. Кроме того, в каждом городе фактически действует свое правило пересечения перекрестков с движением по кругу, что вызывает аварийность на таких участках.

Поэтому правила движения по кругу были унифицированы.

Кроме того, документ не отменяет действие дорожных знаков, установленных перед перекрестками с круговым движением.

Правительство в течение месяца должно привести все нормативные акты в соответствие с этим законом.

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