Вступили в силу новые правила движения по кольцу
Преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу.
Преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу.
В Украине вступил в силу закон, изменяющий правила дорожного движения относительно движения по кольцу.
Согласно закону № 1993-VIII, преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу.
Авторы документа аргументировали необходимость его принятия в частности сложной
Поэтому правила движения по кругу были унифицированы.
Кроме того, документ не отменяет действие дорожных знаков, установленных перед перекрестками с круговым движением.
Правительство в течение месяца должно привести все нормативные акты в соответствие с этим законом.