Погода на сегодня: На западе Украины пройдут дожди, температура до +26

Синоптики прогнозируют на сегодня, 28 апреля, преимущественно облачную погоду с прояснениями, передает Украинский гидрометцентр.

Так, на западе местами пройдут дожди, днем столбик термометра будет колебаться от +17 до +26 градусов. В северных областях, как и остальных регионах, осадков сегодня не предвидится, здесь будет от +20 до +23 градусов. В восточном регионе будет будет от +17 до +23 градусов, а на юге — от +17 до +20 градусов.

В Киеве сегодня без осадков, от +21 до +23 градусов.