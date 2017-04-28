Весной в Омске высадят тысячу деревьев
До 9 мая специалисты планируют высадить саженцы на нескольких улицах Омска.
До 9 мая специалисты планируют высадить саженцы на нескольких улицах Омска.
Специалисты приступили к заготовке посадочного материала для озеленительных работ. В департаменте городского хозяйства мэрии Омска сообщили, что в ближайшее время начнут массовые посадки деревьев и кустарников. Массовые посадки пройдут в рамках месячника, посвященному санитарной очистке и благоустройству, который продлится до 14 мая.
В это время специалисты подготавливают саженцы.
Ольга Швецова, советник отдела зеленого строительства объяснила, что
«Для того чтобы приживаемость посадочного материала была высокой, необходимо высадить растения в грунт до того момента, как произойдет разворачивание листа. Планируется завершить все посадки до 9 мая», — заявила Швецова.
Для озеленения города специалисты будут использовать саженцы 20 видов ценных пород и кустарников: ели, сосны, шаровидной ивы, яблони, лиственницы, плакучей ивы, рябины обыкновенной, спиреи японской.
Как сообщили в
Молодые посадки появятся на улицах Красный путь, Кемеровской, Лермонтова, Богдана Хмельницкого, Челюскинцев, Заозерной.