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08:47 (мск), источник: Om1.ru

Весной в Омске высадят тысячу деревьев

До 9 мая специалисты планируют высадить саженцы на нескольких улицах Омска.

Специалисты приступили к заготовке посадочного материала для озеленительных работ. В департаменте городского хозяйства мэрии Омска сообщили, что в ближайшее время начнут массовые посадки деревьев и кустарников. Массовые посадки пройдут в рамках месячника, посвященному санитарной очистке и благоустройству, который продлится до 14 мая.
В это время специалисты подготавливают саженцы.

Ольга Швецова, советник отдела зеленого строительства объяснила, что из-за резкого потепления саженцы уже начали расти.

«Для того чтобы приживаемость посадочного материала была высокой, необходимо высадить растения в грунт до того момента, как произойдет разворачивание листа. Планируется завершить все посадки до 9 мая», — заявила Швецова.

Для озеленения города специалисты будут использовать саженцы 20 видов ценных пород и кустарников: ели, сосны, шаровидной ивы, яблони, лиственницы, плакучей ивы, рябины обыкновенной, спиреи японской.

Как сообщили в пресс-службе администрации Омска, «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» за весну планируют высадить 1020 деревьев и 550 кустарников.

Молодые посадки появятся на улицах Красный путь, Кемеровской, Лермонтова, Богдана Хмельницкого, Челюскинцев, Заозерной.

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