По какому графику работают уфимские службы на майские праздники
«Комсомолка» уточнила, по какому расписанию будут следовать электрички, работать почта и загсы.
«Комсомолка» уточнила, по какому расписанию будут следовать электрички, работать почта и загсы.
ЭЛЕКТРИЧКИ.
28 апреля и 5 мая — по расписанию будней.
29 и 30 апреля, 6,7 и 8 мая — по расписанию субботы.
1 и 9 мая — по расписанию воскресенья.
2 и 10 мая — как в будни.
Кстати, железнодорожники в предстоящие выходные запустят поезд до Айгира — шестивагонный состав по маршруту
29 апреля, 1,6 и 9 мая. Время отправление из башкирской столицы — 8:35. В Айгире поезд окажется в 14:00.
В обратную сторону поезд будет ходить по тем же дням. Отправление из Айгира в 17:31 по местному времени. В Уфу поезд прибудет в 21:43. Билет в одну сторону обойдется в 372 рубля.
ПОЧТА.
30 апреля — по графику, но с сокращением рабочего дня на 1 час.
1 мая — выходной.
2 мая — по графику.
3−7 мая — по графику.
8 мая — рабочий день сокращен на час.
9 мая — выходной.
КАНАТНАЯ ДОРОГА.
Уфимская канатная дорога начинает свою работу в субботу 29 апреля, когда стартует сезон речной навигации.
График работы: ежедневно с 7 до 23 часов.
Цена билета 45 рублей, при оплате транспортной картой — 35 рублей. Проезд по электронным пластиковым картам пенсионеров, школьников и студентов — 20 рублей. Дети до пяти лет — бесплатно.
Провоз багажа более 10 кг — 50 рублей.
ЗАГСЫ.
29 апреля все уфимские загсы работают с 9 до 18 часов.
30 апреля — выходной.
Для отделов, работающих в субботу, выходные дни — 1,2,7, 8, 9 мая.
Для отдыхающих в субботу — 1,6,7, и 9 мая, 8 мая — рабочий день.
Спецотдел по регистрации смерти отдыхает только 7 мая.
ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ.
Единый телефон спасения — 112.
Единый телефон пожарных и спасателей — 010.
Полиция — 020.
Скорая помощь — 030.
Аварийная газовая служба — 040.
Если ваш оператор — Билайн, то «нолик» следует набирать перед номером спецслужбы — 001, 002, 003, 004.
АВАРИЙНЫЕ ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЛУЖБЫ РАЙОНОВ ГОРОДА.
Ленинский: 250−66−40.
Демский: 281−22−30, 281−71−67.
Кировский: 292−11−00.
Сипайлово, диспетчер: 236−12−13, 291−24−24; аварийная служба: 230−09−28.
Калининский: 267−78−40, 267−79−24.
Орджоникидзевский: 260−52−67, 242−13−10.
Советский: 223−12−42.
Октябрьский: 235−66−95; 292−73−00.