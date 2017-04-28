По какому графику работают уфимские службы на майские праздники

ЭЛЕКТРИЧКИ.

28 апреля и 5 мая — по расписанию будней.

29 и 30 апреля, 6,7 и 8 мая — по расписанию субботы.

1 и 9 мая — по расписанию воскресенья.

2 и 10 мая — как в будни.

Кстати, железнодорожники в предстоящие выходные запустят поезд до Айгира — шестивагонный состав по маршруту Уфа-Инзер-Белорецк.

29 апреля, 1,6 и 9 мая. Время отправление из башкирской столицы — 8:35. В Айгире поезд окажется в 14:00.

В обратную сторону поезд будет ходить по тем же дням. Отправление из Айгира в 17:31 по местному времени. В Уфу поезд прибудет в 21:43. Билет в одну сторону обойдется в 372 рубля.

ПОЧТА.

30 апреля — по графику, но с сокращением рабочего дня на 1 час.

1 мая — выходной.

2 мая — по графику.

3−7 мая — по графику.

8 мая — рабочий день сокращен на час.

9 мая — выходной.

КАНАТНАЯ ДОРОГА.

Уфимская канатная дорога начинает свою работу в субботу 29 апреля, когда стартует сезон речной навигации.

График работы: ежедневно с 7 до 23 часов.

Цена билета 45 рублей, при оплате транспортной картой — 35 рублей. Проезд по электронным пластиковым картам пенсионеров, школьников и студентов — 20 рублей. Дети до пяти лет — бесплатно.

Провоз багажа более 10 кг — 50 рублей.

ЗАГСЫ.

29 апреля все уфимские загсы работают с 9 до 18 часов.

30 апреля — выходной.

Для отделов, работающих в субботу, выходные дни — 1,2,7, 8, 9 мая.

Для отдыхающих в субботу — 1,6,7, и 9 мая, 8 мая — рабочий день.

Спецотдел по регистрации смерти отдыхает только 7 мая.

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ.

Единый телефон спасения — 112.

Единый телефон пожарных и спасателей — 010.

Полиция — 020.

Скорая помощь — 030.

Аварийная газовая служба — 040.

Если ваш оператор — Билайн, то «нолик» следует набирать перед номером спецслужбы — 001, 002, 003, 004.

АВАРИЙНЫЕ ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЛУЖБЫ РАЙОНОВ ГОРОДА.

Ленинский: 250−66−40.

Демский: 281−22−30, 281−71−67.

Кировский: 292−11−00.

Сипайлово, диспетчер: 236−12−13, 291−24−24; аварийная служба: 230−09−28.

Калининский: 267−78−40, 267−79−24.

Орджоникидзевский: 260−52−67, 242−13−10.

Советский: 223−12−42.

Октябрьский: 235−66−95; 292−73−00.