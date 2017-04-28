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11:09 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Праздничным шествием, концертами и ярмарками встретят Первомай в Краснодаре

Краснодар, 28 апреля, KrasnodarMedia. 1 мая в Краснодаре запланировано проведение разнообразных массовых мероприятий: концерты, ярмарки, народные гуляния и традиционное шествие с участием трудовых коллективов, профсоюзов и общественных организаций, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

В Краснодаре 1 Мая в 10.00 начнется традиционное праздничное шествие, посвященное празднику Весны и Труда, в котором примут участие трудовые коллективы города, молодежь, представители общественных организаций. Также в этот день во всех городских парках пройдет торжественное открытие нового весенне-летнего сезона.

— Первомай — один из самых любимых праздников. Ожидается, что в праздничных мероприятиях — демонстрации и широких народных гуляниях, которые пройдут во всех городских парках, примут участие тысячи горожан и гостей кубанской столицы. В них будет задействовано множество творческих коллективов и артистов, — отметили организаторы.

В многотысячном шествии от Театральной площади до площади перед зданием Законодательного собрания края по улице Красной в едином строю пройдут 8 колонн, украшенных флагами, транспарантами, праздничной атрибутикой и символикой, разноцветными шарами и цветами. Представители всех поколений и профессий, профсоюзов Кубани, работники краснодарских предприятий пронесут лозунги, прославляющие труд и достижения своих предприятий и учреждений, учебных заведений. В головной колонне демонстрантов — ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, полные Кавалеры Орденов Славы, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, защитники Отечества — участники боевых действий и локальных конфликтов, знатные труженики и спортсмены Кубани, депутаты ЗСК и городской Думы, сотрудники администрации края и города. Профсоюзы страны и края выйдут под единым лозунгом «За достойную работу, зарплату, жизнь».

Как рассказали в городском управлении культуры, городские парки полностью готовы к открытию нового сезона: фонтаны, объекты инфраструктуры прошли обновление и ремонт, установлены новые лавочки и урны, покрашены ограждения и высажены цветы на клумбах. Кроме того, все аттракционы прошли техническую аттестацию.

Так, в парке «Солнечный остров» в 10.00 начнется Гала-концерт окружного конкурса «Юный Орфей» с участием ДДТ «Созвездие». Краснодарцев всех возрастов ждут на «Фестивале воздушных шаров», будет показана шоу-программа агентства детских праздников «Вау Праздник», квест «Форт Баярд», выступит кавер-группа «INACO BAND».

В парке «Чистяковская роща» 1 мая с 12.00 до 18.00 также пройдут праздничные мероприятия, объединенные общей темой «Встречайте Весну вместе с нами!».

В Городском Саду будет организована ярмарка выходного дня «Фестиваль Хендмейд», а также выставка ретро — автомобилей. А в 17.00 начнется вечеринка в стиле «Стиляг», где выступят творческие коллективы. Всем желающим мастера сделают макияж и прически в стиле 50-х, пройдет мастер-класс по танцам. Кроме того, горожан будет развлекать кавер-группа «Укроп».

Ожидается, что в первомайских мероприятиях и шествии примут участие десятки тысяч горожан и гостей кубанской столицы, — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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