Последние выходные апреля в Воронеже будут солнечными и теплыми

Последние выходные апреля и начало майских праздников в Воронеже будут солнечными и теплыми. Синоптики обещают ясную погоду, без осадков, температура воздуха днем не опустится ниже +21 градуса.

Погоду в конце рабочей недели определит азиатский антициклон. Прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр.

В пятницу, 28 апреля, днем +21 градус, солнечно и без осадков. Ветер южный, 5−10 м/сек. Самым жарким этот день в истории метеонаблюдений в Воронеже был в 2013 году, когда воздух прогрелся до +26,9, а самым холодным ­- в 2003-м: тогда синоптики зафиксировали 2,5 градуса мороза.

В субботу, 29 апреля, ночью +9, днем +21 градус. Преимущественно солнечно, сухо, ветер юго-восточный, 5−10 м/сек.

В воскресенье, 30 апреля, ночью по-прежнему +9, днем +22 градуса. Солнечно, без осадков, ветер юго-восточный, 5−10 м/сек.