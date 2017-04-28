Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Украинский офицер: "Мы бы уничтожили Черноморский флот в труху"
Соглашение России и ЮАР на $76 млрд заблокировали
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
Мария Шарапова: Не желаю комментировать высказывание Бушар
Сборная России проиграла первый матч на Чешских хоккейных играх
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Близкие Волочковой о живущих в ее доме таджиках: Не ожидал никто
Лолита требует извинений от Первого канала - СМИ
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Протест одного
09:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Последние выходные апреля в Воронеже будут солнечными и теплыми

Прогноз погоды на 28 апреля-1 мая: ясно, без осадков и до +23.

Источник: РИА "Воронеж"

Последние выходные апреля и начало майских праздников в Воронеже будут солнечными и теплыми. Синоптики обещают ясную погоду, без осадков, температура воздуха днем не опустится ниже +21 градуса.

Погоду в конце рабочей недели определит азиатский антициклон. Прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр.

В пятницу, 28 апреля, днем +21 градус, солнечно и без осадков. Ветер южный, 5−10 м/сек. Самым жарким этот день в истории метеонаблюдений в Воронеже был в 2013 году, когда воздух прогрелся до +26,9, а самым холодным ­- в 2003-м: тогда синоптики зафиксировали 2,5 градуса мороза.

В субботу, 29 апреля, ночью +9, днем +21 градус. Преимущественно солнечно, сухо, ветер юго-восточный, 5−10 м/сек.

В воскресенье, 30 апреля, ночью по-прежнему +9, днем +22 градуса. Солнечно, без осадков, ветер юго-восточный, 5−10 м/сек.

В понедельник, 1 мая, ночью +11, днем +23 градуса. Ясная, солнечная и сухая погода, а также юго-восточный ветер со скоростью 5−10 м/сек сохранятся в городе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронежские власти потратят 47 млн рублей на укрепление берега водохранилища
Трамп: между США и КНДР может возникнуть «большой конфликт»
МИД РФ нашел нестыковки в докладе Франции по химоружию в Сирии
В Турции раскрыли подробности спасения экипажа российского судна
Трамп требует $1 млрд от Южной Кореи за размещение системы ПРО
Тиллерсон рассказал об итогах своего визита в Россию
МВД планирует депортировать нелегальных мигрантов за их счет
В России может измениться порядок погашения кредитов
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Skoda Yeti больше не будет Вот это сюрприз – имя Yeti уходит в прошлое. А новый кроссовер, который придет на смену этому компактному кроссоверу, будет называться Karoq
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха История Василия Степанова, однажды проснувшегося знаменитым, а потом пропавшего на десять лет, печальна, но не уникальна: вспоминаем актеров, у которых, несмотря на блестящий старт, не сложилась карьера
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь