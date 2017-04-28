Последние выходные апреля в Воронеже будут солнечными и теплыми
Прогноз погоды на 28 апреля-1 мая: ясно, без осадков и до +23.
Прогноз погоды на 28 апреля-1 мая: ясно, без осадков и до +23.
Последние выходные апреля и начало майских праздников в Воронеже будут солнечными и теплыми. Синоптики обещают ясную погоду, без осадков, температура воздуха днем не опустится ниже +21 градуса.
Погоду в конце рабочей недели определит азиатский антициклон. Прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр.
В пятницу, 28 апреля, днем +21 градус, солнечно и без осадков. Ветер южный, 5−10 м/сек. Самым жарким этот день в истории метеонаблюдений в Воронеже был в 2013 году, когда воздух прогрелся до +26,9, а самым холодным - в 2003-м: тогда синоптики зафиксировали 2,5 градуса мороза.
В субботу, 29 апреля, ночью +9, днем +21 градус. Преимущественно солнечно, сухо, ветер
В воскресенье, 30 апреля, ночью
В понедельник, 1 мая, ночью +11, днем +23 градуса. Ясная, солнечная и сухая погода, а также