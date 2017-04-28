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08:52 (мск), источник: Sputniknews.kz

Олжас Сулейменов: мы стоим на грани большой войны

Общественный деятель и поэт Олжас Сулейменов выступил с пламенной речью на Форуме Победителей.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 28 апр — Sputnik. Великий казахский поэт Олжас Сулейменов призвал народ к сплочению и единству, напомнив об угрозе новой мировой войны, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

«Война принесла удивительный и феноменальный результат. Общая беда сделала наши народы братскими. Сегодня мир переживает нелегкие времена. Мы стоим на грани большой войны. Каждый из нас должен это осознавать. Цена любой политической ошибки, которая подрывает нашу сплоченность, будет неизмеримо большая. Мы отмечаем праздник Великой Победы, чтобы никогда не повторилась позорная трагедия 1941 года», — сказал Сулейменов, выступая на международном форуме Победителей «Великая Победа, добытая единством: мужество фронта-стойкость тыла» в Астане.

Поэт и писатель отметил, что роль казахского народа в истории Великой Отечественной войны была исключительной. Более 300 тысяч соотечественников полегли под вражеским огнем. Международный форум Победителей проходит впервые в столице Казахстана на базе военно-патриотического музея.

В Астане форум Победителей проводится как дань уважения народу Казахстана, который сражался на фронтах Великой Отечественной войны, а также разместил на своей территории эвакуированное население и промышленные предприятия.

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