Заплаты на дороге из золобетона сошли с асфальта за зиму

Зола — материал отходный, загрязняет воздух и требует переработки. Однако обладает вяжущими свойства. В прошлом году ученые из Академгородка попробовать золобетонный грунт для ямочного ремонта. Участок на бульваре Молодежи выделила мэрия, а деньги — частные компании. Осенью и зимой все было хорошо. А потом потеплело.

Весной золобетонное покрытие, можно сказать, растаяло вместе со снегом. Причина, по мнению ученых, в несоблюдении технологий. В тех местах, где золу с песком размешивали тщательнее, покрытие оказалось более устойчивым. Однако в повторном ремонте нуждается больше половины данного участка.

Нарушили не только технологию. По результатам испытаний, лучшей оказалась зола четвертого уровня — самая легкая. Здесь, утверждают специалисты, использовали другой тип сырья. К тому же укладывали участок поздней осенью.