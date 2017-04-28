Заплаты на дороге из золобетона сошли с асфальта за зиму

Зола — материал отходный, загрязняет воздух и требует переработки. Однако обладает вяжущими свойства. В прошлом году ученые из Академгородка попробовать золобетонный грунт для ямочного ремонта. Участок на бульваре Молодежи выделила мэрия, а деньги — частные компании. Осенью и зимой все было хорошо. А потом потеплело.
Весной золобетонное покрытие, можно сказать, растаяло вместе со снегом. Причина, по мнению ученых, в несоблюдении технологий. В тех местах, где золу с песком размешивали тщательнее, покрытие оказалось более устойчивым. Однако в повторном ремонте нуждается больше половины данного участка.
Нарушили не только технологию. По результатам испытаний, лучшей оказалась зола четвертого уровня — самая легкая. Здесь, утверждают специалисты, использовали другой тип сырья. К тому же укладывали участок поздней осенью.
«Все бетонщики знают, что бетон надо укладывать в теплое время, в сезон. Мы клали в сентябре, и снег уже лежал на траве, температура опускалась до -7,6 градусов. Это привело к тому, что бетон не выстоял и не набрал прочность, которую показал в лабораторных условиях, — сообщил заместитель директора Института химии твердого тела и механохимии СО РАН Александр Немудрый.
В некоторых местах покрытие все же пережило зиму. Хотя проехать по дороге все так же проблематично.
«По-моему, раньше дорога была лучше, сейчас ее размыло после дождей», — замечает житель Новосибирска Александр Воронков.
«Весной снег сошел, невозможно ездить, особенно во дворах, и на центральных улицах, посмотрите», — говорит житель Новосибирска Константин.
Несмотря на неудачу, ученые планируют продолжить эксперимент. Уже обращаются владельцы дачных участков. Золобетонное покрытие — дешевый и экологически чистый вариант, который при надлежащем исполнении может заменить дорогостоящий асфальт.