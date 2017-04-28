В поисках утраченного. На эспланаде в Перми пройдут раскопки
Специалисты уверены, что там может быть могила протоирея Стефана Луканина, основателя Белогорского монастыря.
Специалисты уверены, что там может быть могила протоирея Стефана Луканина, основателя Белогорского монастыря.
Летом 2017 года в Перми начнутся исторические раскопки в поисках захоронения основателя Белогорского
«Дом попа».
Поиски могилы и перезахоронение останков протоиерея Стефана Луканина инициировала Пермская епархия. В администрации Пермского края просьбу Владыки Мефодия о содействии поддержали. В Оргкомитет по работе над проектом вошли представители Пермской епархии, краевой и городской администраций, учёного сообщества и инициативной группы общественности.
На сегодняшний день подтверждено, что подворье Белогорского монастыря находилось на территории пермской эспланады. Практически до метра подтверждено расположение склепа Стефана Луканина.
Представитель инициативной группы Вячеслав Дегтярников рассказал: «Совершенно ясно, что могила протоиерея находится внутри церкви. В левом приделе. Это подтверждает запись в рукописи протоиерея Якова Шестакова, убитого в 1918 году. Рукопись хранится в отделе редкой книги библиотеки им. Горького. Также, рукой протоиерея вписано, что в 1914 года мраморная надгробная плита заменена на плиту из чёрного гранита и покрыта стеклянным саркофагом. Есть предположение, что склеп оказался нетронутым. На фото 1973 года отчётливо видно строение бывшей церкви, на тот момент жилого дома. К моменту сноса дом не был разрушен.
Глава администрации Ленинского района Александр Козенков, на чьей территории будут проходить возможные раскопки подтвердил, что дом такой существовал и пребывал в нормальном состоянии. Он помнит его из своего детства: «Я жил на Коммунистической, 79, и это подворье, тогда просто жилой дом, было под нашими окнами. Бегали в том районе пацанами, и я даже не предполагал, что изначально это была церковь. Хотя, местные жители и называли его “Дом попа”».
Также, Александр Козенков рассказал нам про сроки раскопок: «Если исторические данные подтвердятся разведкой местности эхолотами, то мы сможем приступить к раскопкам после 9 мая, когда земля достаточно прогреется. В этом случае мы успеем всё закончить до Дня города. Наша задача — оказать содействие краевой администрации и Пермской епархии в этом деле и привести площадку после раскопок в нормативное состояние. Лично мне хотелось бы, чтоб останки Стефана Луканина нашли в целости. Это было бы знаковым событием».
Вычеркнуты из истории.
В Пермской епархии объяснили, почему церкви важен вопрос нахождения могилы и перезахоронения священника Стефана Луканина.
«Протоиерей Стефан Луканин — единственный человек, останки которого, мы надеемся, могли остаться целыми и единственными свидетельствами истоков истории Белогорского монастыря. Архимандрит Варлаам Коноплев был убит вместе с братией, место их захоронения не известно. Место упокоения епископа Петра Лосева (он вместе со священником Стефаном Луканиным закладывал камень в основание монастыря — Авт.) разрушено. Советская власть вычеркнула этих людей из истории, — говорит руководитель
Юрий Кищук рассказал и о другом моменте относительно раскопок, ведь это особенно взволновало пермяков. Про дальнейшие интересы церкви в районе эспланады.
«Никаких других интересов у нас нет. Мы не собираемся сейчас ставить на месте захоронения ни крест, ни часовню, ни храм Иоанна Златоуста».
Также, во время разговора прозвучала ещё одна новость, правда, не относящаяся к раскопкам на эспланаде, но важная для Перми. Вполне возможно, в августе Пермь посетит Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Этот предполагаемый визит связан с 120-летием со дня основания Белогорского монастыря и 100-летия со дня освещения
Подворье Белогорского монастыря, которое