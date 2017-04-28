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09:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

В поисках утраченного. На эспланаде в Перми пройдут раскопки

Специалисты уверены, что там может быть могила протоирея Стефана Луканина, основателя Белогорского монастыря.

Летом 2017 года в Перми начнутся исторические раскопки в поисках захоронения основателя Белогорского Свято-Николаевского монастыря протоиерея Стефана Луканина. Место раскопок — район пермской эспланады, в районе пересечения улиц Попова и Петропавловской. В начале ХХ века там располагался храм в честь святителя Иоанна Златоуста, за алтарем храма и был похоронен священник. Подробности о том, когда и как будут искать, а также о визите.

«Дом попа».

Поиски могилы и перезахоронение останков протоиерея Стефана Луканина инициировала Пермская епархия. В администрации Пермского края просьбу Владыки Мефодия о содействии поддержали. В Оргкомитет по работе над проектом вошли представители Пермской епархии, краевой и городской администраций, учёного сообщества и инициативной группы общественности.

На сегодняшний день подтверждено, что подворье Белогорского монастыря находилось на территории пермской эспланады. Практически до метра подтверждено расположение склепа Стефана Луканина.

Представитель инициативной группы Вячеслав Дегтярников рассказал: «Совершенно ясно, что могила протоиерея находится внутри церкви. В левом приделе. Это подтверждает запись в рукописи протоиерея Якова Шестакова, убитого в 1918 году. Рукопись хранится в отделе редкой книги библиотеки им. Горького. Также, рукой протоиерея вписано, что в 1914 года мраморная надгробная плита заменена на плиту из чёрного гранита и покрыта стеклянным саркофагом. Есть предположение, что склеп оказался нетронутым. На фото 1973 года отчётливо видно строение бывшей церкви, на тот момент жилого дома. К моменту сноса дом не был разрушен.

Глава администрации Ленинского района Александр Козенков, на чьей территории будут проходить возможные раскопки подтвердил, что дом такой существовал и пребывал в нормальном состоянии. Он помнит его из своего детства: «Я жил на Коммунистической, 79, и это подворье, тогда просто жилой дом, было под нашими окнами. Бегали в том районе пацанами, и я даже не предполагал, что изначально это была церковь. Хотя, местные жители и называли его “Дом попа”».

Также, Александр Козенков рассказал нам про сроки раскопок: «Если исторические данные подтвердятся разведкой местности эхолотами, то мы сможем приступить к раскопкам после 9 мая, когда земля достаточно прогреется. В этом случае мы успеем всё закончить до Дня города. Наша задача — оказать содействие краевой администрации и Пермской епархии в этом деле и привести площадку после раскопок в нормативное состояние. Лично мне хотелось бы, чтоб останки Стефана Луканина нашли в целости. Это было бы знаковым событием».

Вычеркнуты из истории.

В Пермской епархии объяснили, почему церкви важен вопрос нахождения могилы и перезахоронения священника Стефана Луканина.

«Протоиерей Стефан Луканин — единственный человек, останки которого, мы надеемся, могли остаться целыми и единственными свидетельствами истоков истории Белогорского монастыря. Архимандрит Варлаам Коноплев был убит вместе с братией, место их захоронения не известно. Место упокоения епископа Петра Лосева (он вместе со священником Стефаном Луканиным закладывал камень в основание монастыря — Авт.) разрушено. Советская власть вычеркнула этих людей из истории, — говорит руководитель информационно-издательского отдела Пермской митрополии Юрий Кищук. — Мы хотим лишь воздать память тому, кто основал монастырь, которым гордятся все пермяки. И речь не идёт о том, что церковь что-то хочет сделать для себя. Белогорский монастырь — символ Пермского края. Некоторые люди из других городов России плохо себе представляют, где находится город Пермь, но при этом, много знают о Белогорском монастыре. И церковь пытается вернуть основателя монастыря туда, где его останкам будет оказано должное уважение и почтение».

Юрий Кищук рассказал и о другом моменте относительно раскопок, ведь это особенно взволновало пермяков. Про дальнейшие интересы церкви в районе эспланады.

«Никаких других интересов у нас нет. Мы не собираемся сейчас ставить на месте захоронения ни крест, ни часовню, ни храм Иоанна Златоуста».

Также, во время разговора прозвучала ещё одна новость, правда, не относящаяся к раскопкам на эспланаде, но важная для Перми. Вполне возможно, в августе Пермь посетит Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Этот предполагаемый визит связан с 120-летием со дня основания Белогорского монастыря и 100-летия со дня освещения Кресто-Воздвиженского собора.

Подворье Белогорского монастыря, которое когда-то находилось на месте городской эспланады, где проходят народные гуляния, известно ещё и тем, что это место первых красных репрессий в Пермском крае. Именно здесь, в центре современной Перми, в 1918 году произошёл первый массовый расстрел в Пермском крае. Красные без суда и следствия убили 20 монахов и послушников Белогорского монастыря.

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